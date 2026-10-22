Trabzonspor'dan Reis ile '5'te 5'

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Uefa Konferans Ligi'nin 2. haftasında İskoçya'nın Hearts ekibini 2-0 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde galibiyet serisini sürdürdü.

REIS İLE 5 MAÇTA 5 ZAFER

Alman teknik adam yönetiminde UEFA Konferans Ligi'nde Hearts karşısında 2-0 kazanan Bordo-mavili takım, üst üste 5 resmi maçından galibiyetle ayrılmayı başardı. Karadeniz ekibi, Alman teknik adamın görev yaptığı dönemde Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Finlandiya'da da Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti. Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 yenen Trabzonspor, Reis yönetiminde 5. resmi karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavili takım UEFA Konferans Ligi'nde ilk 2 maçtan 6 puan çıkardı.

SALAH DA GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, takımının ilk golünü penaltıdan atarak skor katkısını sürdürdü. Ligde 8 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Salah, UEFA Konferans Ligi'nde de 2. golünü kaydetti. Bordo-mavili futbolcu, Süper Lig ve Avrupa kupalarındaki 12 karşılaşmada 10 gole ulaştı.