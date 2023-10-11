İsrail, Filistinlilere yönelik saldırılarını artırdı

İsrail ordusu, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Filistinlilere yönelik saldırılarını artırdı.

İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki çatışmalar 5. gününe girerken, Tel Aviv yönetimi, "tam taarruz" emri verdi.

Hava saldırılarının öne çıktığı ve çok sayıda sivil yapının hedef alındığı İsrail'in saldırıları sonucu on binlerce kişi yerinden edildi.

Yıkılan binalara yönelik arama kurtarma çalışmaları, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle sekteye uğrarken; Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, "yıkılan evlerin çokluğundan ötürü ekiplerinin yetersiz kaldığını" duyurdu.

İsrail sınır kapılarını hedef aldı

İsrail ordusu, 2006'dan beri abluka uyguladığı 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin birçok bölgesini yoğun şekilde bombalamaya devam ediyor.

Tel Aviv yönetiminin "tam abluka" emri vererek elektrik ve su hizmetlerini kapattığı Gazze'de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı çevresini vurdu.

AA muhabirine konuşan BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Sözcüsü Adnan Abu Hasna, İsrail'in Gazze Şeridi'ne açılan tüm sınır kapılarını kapatmaya devam ettiğini belirterek, insani yardım ulaştırılmasının imkansız hale getirildiğine ve ilerleyen günlerde "faciayla karşı karşıya kalınacağına" dikkati çekti.

Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelerde fosfor bombası kullanıldı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, devam eden saldırılara ilişkin "tüm kısıtlamaları kaldırıp tam taarruza geçtiklerini" duyurdu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda, fosfor bombası kullandığını bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, İsrail'in fosfor bombasını Gazze'nin kuzeyindeki Kerame bölgesinde kullandığı aktarıldı.

İsrail'in saldırılarında 8 gazeteci öldü

İsrail ordusunun 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana hedef gözetmeksizin ve şiddetini artırarak sürdürdüğü saldırılarda 8 gazeteci hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümet basın ofisinin açıklamasında, 8 gazetecinin saldırılar sırasında yaşamını yitirdiği, 10 gazetecinin yaralandığı, 2 gazetecinin de kayıp olduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde 175 binden fazla kişi BM'ye ait okullara sığındı

BM, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 175 binden fazla kişinin BM'ye ait okullara sığındığını duyurdu.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansından yapılan açıklamada, İsrail'in tam abluka altına aldığı Gazze'de binlerce sivilin BM'ye bağlı 88 okula sığındığı belirtildi.

BM, İsrail hava saldırılarının Gazze Şeridi'nde 260 binden fazla Filistinliyi yerinden ettiğini bildirdi.

Öte yandan Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, vurulanların yüzde 60'ının kadın ve çocuk olduğunu söyledi.

Suriye'den İsrail'e çok sayıda top atıldı

Lübnan tarafından dün İsrail topraklarına havan saldırısı düzenlenmesinin ardından bugün de Suriye'den İsrail'e yönelik çok sayıda top atışı yapıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Suriye'den İsrail'e yönelik çok sayıda top atıldığı tespit edildi." denildi.

Açıklamada, top mermilerinin bir kısmının İsrail topraklarına ulaştığı ve açık alanlara düştüğü kaydedildi.

İsrail güçlerinin de Suriye topraklarından atışların yapıldığı kaynaklara topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verdiği belirtildi.

Mühimmat taşıyan ABD uçağı, İsrail'e indi

ABD'nin İsrail'e yönelik destek açıklamalarının ardından İsrail ordusu, gelişmiş mühimmat taşıyan ilk ABD uçağının İsrail'e ulaştığını duyurdu.

İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "gelişmiş mühimmat" taşıyan bir uçağın, gece saatlerinde ülkenin güneyindeki İsrail ordusuna ait Nevatim Hava Üssü'ne iniş yaptığı kaydedildi.

Mühimmatın büyük vuruşlara izin vermek ve ek senaryolara hazırlık yapmak için tahsis edildiği aktarılan açıklamada, "Bu zor dönemde Amerika'nın özellikle İsrail ordusuna ve genel olarak İsrail devletine verdiği destek ve yardımdan dolayı minnettarız." ifadesine yer verildi.

"Gazze Şeridi'nden tahliyeler için Mısır'dan insani koridor kurma hazırlıklarına başlandığı" iddiası

ABD'nin, Filistinliler ve Amerikan vatandaşlarının, Gazze Şeridi'nden tahliyesinde kullanılmak üzere insani koridor oluşturmak için diğer ülkelerle çalıştığı öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Washington yönetimi, son 24 saatte Filistinlileri ve ABD vatandaşlığı taşıyanları, Gazze Şeridi'nden tahliye etmek için diğer ülkelerle koordineli şekilde Mısır üzerinden bir insani koridor kurma hazırlıklarına başladı.

Filistinli gruplar, İsrail saldırılarına cevap veriyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun bombardıman sürerken, Filistinli gruplar da İsrail tarafına roket atmaya devam ediyor.

İsrail'in Gazze sınırı yakınında bulunan Sderot şehrinde, Filistinli gruplarca çok sayıda roket atıldı. Sirenlerin çalmasından sonra atılan roketler, İsrail'e ait "Demir Kubbe" savunma sistemince havada imha edildi.

İsrail makamlarından şu ana kadar atılan roketler nedeniyle can kaybı veya hasar oluştuğuna dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail güçleri, zaman zaman şehrin sokaklarında devriye atıyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğü aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.