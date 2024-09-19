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Türkiye'de ilk defa gerçekleştirildi! Pakistanlı başlarından yapışık ikizler ayrıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Pakistan'dan Türkiye'ye getirilen, başlarından yapışık 8 aylık ikizler, 14 saatlik başarılı operasyonla birbirinden ayrıldı. Çok zor zamanlar geçirdiklerini, evlatları için hep dua ettiklerini aktaran ikizlerin babası Rehan Ali, "Ameliyatı İngiltere'de yaptırabilecek maddi güce sahip değildik. Dr. Owase Jeelani, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la irtibata geçti, durumumuzu anlattı" ifadelerini kullandı.

Pakistanlı Mirha ve Minal, Eylül 2023'te başlarından yapışık şekilde dünyaya geldi. Yaşadıkları ülkede evlatlarına tedavi imkanı bulamayan ailenin yardım çığlığına Türkiye kayıtsız kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapışık ikizleri ayırma operasyonlarıyla tanınan Londra'daki pediatrik beyin cerrahı Prof. Dr. Noor Ul Owase Jeelani'nin kendisine ulaşarak bebeklerin durumunu anlatması üzerine, siyam ikizlerinin tedavi için Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdi.

Sağlık Bakanlığının yürüttüğü organizasyonla mayıs ayında Ankara'ya getirilerek Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan bebekler, operasyon için Londra'dan gelen Prof. Dr. Owase Jeelani, Bilkent Şehir Hastanesi pediatrik beyin cerrahı Doç. Dr. Harun Demirci; plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrah Doç. Dr. Hasan Murat Ergani'nin öncülüğündeki iki aşamalı operasyonla birbirinden ayrıldı. İkizlere hayat veren operasyonun sonuncusu 19 Temmuz'da yapıldı. 14 saat süren ve 60 sağlık profesyonelinin yer aldığı bu ameliyatta ikizlerin yapışık olan baş bölgelerinden ayrılması başarıyla sağlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da geçen günlerde minik bebekleri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Yapışık İkizler Ayrıldı

"ÜLKEMİZLE, TIBBİ EKİBİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Sağlıklarına kavuşan ve şu an 11 aylık olan bebeklere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Aziz Ahmet Surel, Prof. Dr. Owase Jeelani'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2020'de İngiltere'ye gönderilen siyam ikizleri Derman ve Yiğit'in ayrılma ameliyatını gerçekleştirdiğini anımsattı. Prof. Dr. Owase Jeelani'nin sonrasında ziyaret ettiği Bilkent Şehir Hastanesinin imkanlarının bu tip operasyonlara uygun olduğunu gördüğünü ve bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edildiğini aktaran Surel, "Cumhurbaşkanımız, Prof. Dr. Owase Jeelani'ye bu ameliyatları Türkiye'de de yapmasından mutlu olacağını ifade etmişti. İşte bu süreç, 2020'deki davetin de icabeti aslında." dedi. Bu yılın ilk aylarından itibaren Pakistanlı ikizlerle ilgili Bilkent Şehir Hastanesi tıbbi ekibi, Prof. Dr. Owase Jeelani ve ekibi ile Cumhurbaşkanlığının devamlı temas halinde olduğunu, bebeklerin tüm tıbbi süreçlerinin hastanede yürütüldüğünü anlatan Surel, "Bu operasyonla ciddi bir bilgi ve tecrübe aktarımı da oluştu. Ülkemizle, hastanemizle, tıbbi ekibimizle gurur duyuyoruz. Tüm ekibe, Prof. Dr. Owase Jeelani ve ekibine tek tek teşekkür ediyoruz. Bebeklerimizin ilk geldiği yapışık durumlarıyla şu anki yüzleri gülen, sağlıklı hallerini görmek kelimelerle ifade edilemeyecek kadar büyük bir mutluluk." diye konuştu.

"İLK YAŞ GÜNLERİNİ AYRI OLARAK KUTLAYACAKLAR"

Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek de operasyonun ciddi bir ekip çalışması olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Bebeklerimiz birleşik yaşadıkları için oturma ve el hareketlerinde birtakım problemleri vardı. Ameliyat sonrası nörologlarımız, fizik tedavi uzmanlarımız, nörogelişimsel uzmanlarımız tarafından bu sıkıntılar çözüldü. Bebeklerimiz şu an çok iyi, ellerini, kollarını kullanmaya, baş kontrolünü sağlamaya başladılar. 10 gün sonra yaş günleri var, ilk yaş günlerini ayrı olarak kutlayacaklar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Yapışık İkizler Ayrıldı

"İLK SEANSTA KAFALARINA BALON GİBİ ŞİŞİRİLEN METERYAL YERLEŞTİRDİK"

Bilkent Şehir Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Murat Ergani, operasyondan önce çok detaylı tıbbi planlama yapıldığını, sürecin kendileri için de heyecan ve mutluluk verici olduğunu söyledi. Bebeklerde ayrılma işlemi sonrası doku eksikliği olmaması için önce "balonla doku genişletme" ameliyatı gerçekleştirildiğini anlatan Ergani, "İlk seansta kafalarına balon gibi zamanla şişirilen, dokuya zarar vermeyen ve dokunun genişlemesini sağlayan bir materyal yerleştirdik. Onları haftada bir şişirerek, dokunun artmasını sağladık. Bu yaklaşık 2 aylık bir süreçti." diye konuştu.

"HAYATTA UNUTAMAYACAĞIM ANLARDAN BİRİYDİ"

Ergani, ardından beyin cerrahi ekibiyle ayrılmanın yapılacağı ikinci ameliyatın hazırlıklarının yürütüldüğünü söyleyerek, "Bebekleri ayırdığımızda beyinleri açık olacağı için beyni örtecek doku çok önemliydi. Herhangi bir sıkıntıda çocuklara zarar gelme ihtimali vardı ve bu nedenle çok detaylı planlandı. 19 Temmuz'daki ameliyatta çocukları ayırdığımızda dokuları paylaştıracak şekilde planlama yaptık." açıklamasında bulundu. Ameliyat sonrası dolaşım problemi olmaması için bebeklerin dokuların üzerine yatmaması gerektiğini, bu nedenle ilk günler bebeklerin başında nöbetçi durduklarını dile getiren Ergani, "Bebeklerimizin şu an sağlıklı olduğunu görmek inanılmaz bir mutluluk. Başarıyla ayrıldıkları anda hekimlerimiz, bütün sağlık ekibi birbirimize baktık, o anda alkış koptu. Hayatta unutamayacağım anlardan biriydi." ifadelerini kullandı.

14 SAATLİK AMELİYAT SÜRECİ

Pediatrik beyin cerrahı Doç. Dr. Harun Demirci de ayrılma operasyonuna ilişkin, şunları kaydetti:

"Tüm planlama ve ön işlemlerin ardından en uzun olacak kısım, çocukların birbirinden ayrılacağı ameliyat günü geldi. Sabah 06.00'da bütün ekip hazırdı. 09.30'a kadar bebeklerin anesteziye konforlu şekilde hazırlanması sağlandı. Sonrasında 14 saatlik ameliyat süreci başladı, yavaş, ılımlı bir cerrahi planlandı. Çocukların beyin dokularının birbirinden ayrı olması gibi bir şansımız vardı. Çok iyi bir tempoyla, süreçle bebeklerin ayrılması sağlandı."

Bebeklerin sol taraftan yapışık olmaları nedeniyle bu bölgeyi kullanamadığına işaret eden Demirci, ameliyat sonrası 6 haftalık bir fizik tedavi sürecinin yürütüldüğünü söyledi. Doç. Dr. Demirci, şöyle devam etti:

"Bebeklerimiz başlarda ameliyat sonrası o ayrılmaya alışamadı. Birbirlerinden ayrı kaldıklarında huzurlu değillerdi, onun için ilk zamanlar yoğun bakımda bile aynı odaya koyduk, serviste de bir süre aynı yatakta yatırmak zorunda kaldık. Çünkü o teması istiyorlardı. Sonrasında ayrı olmaya alıştılar, sağlık durumları gayet iyi. 2-3 haftaya taburcu etmeyi planlıyoruz. Üç ay sonra kontrolleri olacak, bir süre bu kontrollerle beyin doku gelişimi, kemik gelişimlerine bakılacak. Her şeyin yolunda olacağını umuyoruz."

"HEPİMİZ ALKIŞLAMAYA BAŞLADIK BİR YANDAN DA AĞLIYORDUK"

Çocuk Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Sorumlusu Uzman Dr. Sibel Saydam da bebeklerin ameliyat öncesindeki tomografi, MR gibi tetkikleri için de üç defa genel anestezi alması gerektiğine, bu uygulamanın oldukça zor olduğuna dikkati çekti. Saydam, "Ameliyatta 11 kişilik bir anestezi ekibiydik, iki bebeği paylaştık. 14 saatlik ameliyat sürecinde herhangi bir komplikasyon süreci ihtimaline karşı gergindik. Ameliyat sırasında 'Ayrılma işlemi tamamlandı' denildiği an, unutulmaz bir andı. Hepimiz alkışlamaya başladık, bir yandan da ağlıyorduk. Ayrılan bebeklerimizin ameliyatları sonrasında iki ayrı odada devam etti, sonra sırayla yoğun bakıma bıraktık. Anlatılmaz bir duygu." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Yapışık İkizler Ayrıldı

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA İLETİŞİME GEÇTİK"

Çok zor zamanlar geçirdiklerini, evlatları için hep dua ettiklerini aktaran ikizlerin babası Rehan Ali, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

"Bebeklerimiz Eylül 2023'te yapışık olarak doğdu. Pakistan'da bize tedavilerinin yapılamayacağı söylendi, bunun üzerine Londra'da Dr. Owase Jeelani ile irtibata geçtik, bebeklerimizin resimlerini, tıbbi raporlarını ilettik. Bunları inceledi ve ayırma operasyonunun mümkün olduğunu söyledi. Fakat ameliyatı İngiltere'de yaptırabilecek maddi güce sahip değildik. Dr. Owase Jeelani, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la irtibata geçti, durumumuzu anlattı. Bu sayede gerekli ayarlamalar yapıldı ve daha sonra buraya getirildik." Çok mutlu ve emeği geçen herkese şükran borçlu olduklarını vurgulayan baba, "Yavrularımı ayrı gördüğüm an çok mutlu oldum, inanılmazdı. Şimdi ilk yaşlarına sağlıkla girecekler, çok mutluyuz. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, herkese, Sağlık Bakanlığına, Bilkent Şehir Hastanesine, tüm hekimlere, sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz, onlara şükran borçluyuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de tanışmayı çok istiyoruz, ona teşekkür etmek istiyoruz." dedi. Anne Nazia Parveen ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tüm hekimlere ve sağlık personeline teşekkürlerini ileterek, "Çok mutluyum, bebeklerim artık sağlıklı, iyi durumdalar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Yapışık İkizler Ayrıldı

DR. OWASE JEELANI'DEN PAKİSTANLI YAPIŞIK İKİZLER İÇİN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Dünyada yapışık ikizleri ayırma operasyonlarıyla tanınan, farklı ülkelerde bu durumdaki çocuklara yardım eli uzatan Londra'daki "Gemini Untwined" isimli küresel vakfın kurucusu olan Prof. Dr. Owase Jeelani, kafalarından yapışık halde doğan evlatlarının tedavisi için kendisine ulaşan Pakistanlı ailenin durumunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti.vBu görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla mayıs ayında Türkiye'ye getirilerek Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 8 aylık yapışık ikizler Mirha ve Minal, Prof. Dr. Owase Jeelani ve Türk hekimlerin katıldığı 14 saatlik operasyonla birbirinden başarıyla ayrıldı. Owase Jeelani, sağlığına kavuşan kız bebeklerin ameliyatı ve sonrasındaki sürece ilişkin çevrimiçi olarak AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Yapışık İkizler Ayrıldı

"TÜRKİYE MÜKEMMEL BİR SAĞLIK SİSTEMİNE SAHİP"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve bakanlığın her süreçte yanlarında olduğunu, bebeklerin Pakistan'dan Ankara'ya getirilmesini ve Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmalarını sağladığını aktaran Owase Jeelani, "Türkiye, mükemmel bir sağlık sistemine sahip. Mükemmel bir sağlık sistemi için 3 şeye ihtiyaç vardır; ülkedeki sağlık sisteminin nasıl idare edileceğine dair bir vizyon, doğru hastaneler ve sağlık merkezlerinin bulunduğu bir altyapı ve kendini adayan, yetenekli, doğru insanlar. Türkiye, bunların üçüne de sahip, bu sorgulanamaz." diye konuştu. Türk sağlık sistemiyle çok sayıda tecrübesinin bulunduğunu ve her seferinde bu sistemin çok iyi işlediğini gördüğünü vurgulayan Owase Jeelani, "Dünyadaki ve Türkiye'deki en iyi uygulamaların bir araya getirildiği Bilkent Şehir Hastanesi bunun en büyük örneklerinden biri. Mükemmel bir tesisleri ve ekipleri var. Çalışmaktan gerçekten keyif aldığım çok tecrübeli doktorları bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilk defa gerçekleştirildi! Pakistanlı başlarından yapışık ikizler ayrıldı
Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

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