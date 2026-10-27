İsrail'de oy kullanma işlemi sona erdi

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İsrail’de halk, ülkenin siyasi geleceğini belirlemek üzere sandık başına gitti. Genel seçimlerde y verme işleminin tamamlanmasının ardından gözler açıklanacak resmi sonuçlara çevrildi. Seçim sürecinde kaydedilen yüksek katılım oranı dikkat çekti.

NETANYAHU RAKİBİNİN GERİSİNDE

Seçim öncesi yayımlanan son anketler, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun en güçlü rakibi olan eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un gerisinde kaldığını gösteriyordu. Knesset’te hükümet kurabilmek için gereken 61 sandalyeli çoğunluğa ulaşmak her iki blok için de zor görünürken, sandıktan çıkacak net tablo koalisyon pazarlıklarının seyrini belirleyecek.

İSRAİL'DE 7,3 MİLYON SEÇMEN SANDIK BAŞINDA

İsrail'de yaklaşık 7,3 milyon seçmen, 120 üyeli Knesset'in yeni üyelerini belirlemek üzere bugün sandık başında. Seçim, Gazze savaşının da başlangıcı olarak kabul edilen 7 Ekim 2023 saldırılarında bu yana ülkede yapılan ilk genel seçim olma özelliğini taşıyor.

BİR ÖNCEKİ REKOR 1988'DE KIRILMIŞ

İsrail Merkez Seçim Komitesi'nin verilerine göre, yerel saatle 14.00 itibarıyla katılım yüzde 44,9 olarak kaydedildi. Bu oran, seçimlerin aynı aşaması itibarıyla 1973'ten bu yana görülen en yüksek katılım oldu. Aynı saat dilimindeki bir önceki rekor 1988'de kırılmış ve bugünkü seviyenin 2,7 puan gerisinde kalmıştı.

NETANYAHU DURMADAN ÇAĞRIDA BULUNDU

Yüksek katılımın ardından Netanyahu, sosyal medya hesabından destekçilerine seslenerek, "Acil durum. Solun aktivistleri sandıklara akın ediyor, sağın aktivistleri ise kayıtsız. Uyanma zamanı. Çıkın, başkalarını da oy vermeye çıkarın, Likud'a oy verin" ifadelerini kullandı.

"SEÇİMLERE MÜDAHALE" İDDİASI

Netanyahu, Batı Kudüs'te oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada ise seçimlere müdahale edilmeye çalışıldığını öne sürerek, polisin seçmenlere rüşvet vermek amacıyla çantalarında para taşıyan 3 kişiyi gözaltına aldığını iddia etti.

ARAP SEÇMENLERDEN SANDIKLARA YOĞUN İLGİ

Netanyahu cephesindeki tedirginliğin ve sağ tabanı harekete geçirmeye dönük kışkırtıcı söylemlerin ardında, Arap seçmenlerin başta Necef olmak üzere sandıklara gösterdiği yoğun ilgi ve aşırı sağcı koalisyonu devirme hedefi yatıyor.

Parlamentoda çoğunluk için 120 sandalyenin 61'ine ihtiyaç duyulurken, hiçbir parti bugüne kadar bu sayıya tek başına ulaşamadı. Son kamuoyu yoklamaları da iki ana bloktan hiçbirinin çoğunluğu sağlayamayacağını gösterdi.Sandıkların yerel saatle 22.00'de kapanması bekleniyor.

SEÇİMDE KİMLER YARIŞIYOR?

Seçimde 30'dan fazla parti ve liste, yüzde 3.25'lik seçim barajını aşarak 120 sandalyeli parlamentoya milletvekili göndermek için yarışıyor. Gelecek hükümeti kurmak için yarışan 2 ana blok bulunuyor: Birincisi, Netanyahu'nun Likud partisinin önderliğindeki ve birkaç aşırı sağcı ve ultra-Ortodoks partinin de katıldığı koalisyon. İkincisi ise 2015'ten 2019'a kadar Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan 66 yaşındaki Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi, Demokratlar, Yisrael Beiteinu Partisi ve Birlikte İttifakı'ndan oluşan ana muhalefet koalisyonu. Son anket sonuçlarına göre Başbakan Netanyahu ile eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot, başbakanlık yarışında başa baş gidiyor.

Parlamentoda çoğunluk için 120 sandalyenin 61'ine ihtiyaç duyulurken, hiçbir parti bugüne kadar bu sayıya tek başına ulaşamadı. Son kamuoyu yoklamaları da iki ana bloktan hiçbirinin çoğunluğu sağlayamayacağını gösterdi.

TAHMİNLER

Eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi'nin 22 ila 24, İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud'un ise 21 ila 23 sandalye kazanması bekleniyor. Eski Başbakanlar Naftali Bennett ve Yair Lapid liderliğindeki Birlikte İttifakı'nın 13 ila 14, eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan liderliğindeki Demokratların 8 ila 9 sandalye kazanması öngörülüyor. Üç Arap liderliğindeki partiden (Hadash, Balad ve Ta'al) oluşan Ortak Liste'nin ise 9 ila 10 sandalye kazanması bekleniyor. Avigdor Liberman liderliğindeki Yisrael Beiteinu'nun 8 sandalye elde etmesi bekleniyor.

En büyük iki Aşkenazi Haredi partisini içeren Birleşik Tevrat Yahudiliği'nin 8 sandalye kazanması öngörülüyor. Sefarad Haredi topluluğunu temsil eden, Aryeh Deri liderliğindeki Şas Partisi'nin 7 ile 8, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Otzma Yehudit'in de 7 ila 8 sandalye kazanması bekleniyor.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Moshe Feiglin liderliğindeki Dini Siyonizm-Zehut'un 5 ile 6 sandalye elde etmesi öngörülüyor. Mansur Abbas liderliğindeki Ra'am partisinin ise 5 ile 6 sandalye kazanması bekleniyor.

Seçimin ardından partilerin 61 sandalyeye ulaşacak bir koalisyon kurmak için 28 günü bulunuyor, bu süre 14 gün daha uzatılabiliyor.