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İsrail'de sandıktan çıkan tablo sonrası Araplar kutlama yaptı

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İsrail'de sandıktan çıkan tablo sonrası Araplar kutlama yaptı Haber Videosunu İzle
İsrail'de sandıktan çıkan tablo sonrası Araplar kutlama yaptı
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İsrail'de genel seçimlerin ardından açıklanan ilk sandık çıkış anketleri, Netanyahu'nun başbakanlığına devam edip edemeyeceği konusunda belirsizliği artırdı. Netanyahu'nun sandıktan zayıflamış olarak çıkmasının ardından ülkedeki Arapların kutlamalara başladığı görüldü.

  • İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu'nun partisi tek başına en fazla sandalyeyi kazanmaya yakın görünüyor.
  • İlk tahminlerde muhalefet bloğunun 52, Netanyahu'yu destekleyen partilerin ise 50 milletvekili çıkarması bekleniyor.
  • İsrail'de hükümet kurabilmek için 120 sandalyeli parlamentoda en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Netanyahu'ya sandık çıkış anketlerinden kötü haber geldi. Partisi ilk sırada yer alsa da koalisyonunun çoğunluğa ulaşamaması dikkat çekti. İsrail'deki bazı Arap seçmenler, Netanyahu'nun hükümet kurmakta zorlanabileceğini gösteren ilk sonuçları kutladı.

İSRAİL'DE ARAPLAR KUTLAMAYA BAŞLADI

İsrail'de genel seçimler için oy verme işleminin tamamlanmasının ardından ilk sandık çıkış anketleri açıklandı. Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi seçim yarışında önde görünürken koalisyon ortaklarının beklenen desteği alamaması siyasi dengeleri değiştirdi.  İsrail'deki bazı Arap seçmenler, Netanyahu'yu destekleyen partilerin meclis çoğunluğuna ulaşamadığını gösteren ilk anket sonuçlarını kutlamaya başladı.

NETANYAHU'NUN PARTİSİ ÖNDE AMA KOALİSYONU GERİDE

İlk sandık çıkış anketleri, İsrail siyasetinde dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Netanyahu'nun partisi tek başına en fazla sandalyeyi kazanmaya yakın görünmesine rağmen kendisini destekleyen siyasi partilerin oluşturduğu blok, muhalefetin gerisinde kaldı. İsrail devlet televizyonunun aktardığı ilk anketlere göre Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu, Netanyahu'nun koalisyonunu geride bıraktı. Buna karşın muhalefet de hükümet kurmak için gerekli sandalye sayısına ulaşamadı.

MUHALEFET 52, NETANYAHU BLOĞU 50 SANDALYEDE

İsrail'in 120 sandalyeli parlamentosuna ilişkin ilk tahminlerde muhalefet ve iktidar blokları arasındaki fark dikkat çekti. Sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu'ya muhalif partilerin oluşturduğu bloğun 52 milletvekili, Netanyahu'yu destekleyen partilerin ise 50 milletvekili çıkarması bekleniyor. Bu sonuçların kesinleşmesi halinde iki blok da tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşamayacak. İsrail'de hükümet kurabilmek için parlamentoda en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

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