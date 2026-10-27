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Etrafa ateş açıp, 4 kişiyi yaraladı

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Etrafa ateş açıp, 4 kişiyi yaraladı
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Kastamonu'da bir saldırganın caddede etrafa rastgelele ateş açarak 4 kişiyi yaraladığı anlara ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, öğle saatlerinde Hepkebirler Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elindeki tüfekle koşarak caddeye gelen Y.İ.Ç. isimli saldırgan, rastgele ateş etmeye başladı. Seken kurşunlar çevrede bulunan 4 vatandaşa isabet etti. Olayın ardından kaçan Y.İ.Ç., yakın bir bölgede bekleyen otomobile binerek kaçtı. Saçmaların isabet etmesi neticesinde yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçan şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Olay anında şahsın etrafa rastgele ateş açtığı anlara ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri çıktı. Görüntülerde şahsın caddede koştuğu ve etrafa ateş açtığı görülüyor. Bu sırada caddedeki iş yerlerindeki ve sokaktaki vatandaşlar ise silah seslerini duyunca panik yaşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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