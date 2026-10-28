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Netanyahu'ya istifa çağrısı! Likud üyelerine seslendi: İsyan edin

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Netanyahu'ya istifa çağrısı! Likud üyelerine seslendi: İsyan edin
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İsrail'de genel seçimlerin ardından açıklanan ilk sandık çıkış anketleri, Netanyahu'nun koalisyonunun parlamentoda çoğunluğa ulaşamadığını gösterdi. Muhalefetin 52, Netanyahu'yu destekleyen partilerin ise 50 sandalye kazanmasının beklendiği seçimlerin ardından İsrail Milletvekili Avigdor Lieberman'dan sert açıklama geldi. Netanyahu'ya istifa çağrısında bulunan Lieberman, Likud Partisi üyelerine seslenerek parti içinde harekete geçmelerini istedi.

  • İsrail Milletvekili Avigdor Lieberman, ilk sandık çıkış anketlerinin ardından Başbakan Netanyahu'nun istifa etmesini istedi.
  • Lieberman, Likud Partisi üyelerini parti liderini görevden uzaklaştırmaya çağırdı.
  • İlk sandık çıkış anketlerinde Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi önde görünmesine rağmen iktidar koalisyonu parlamentoda çoğunluğu sağlayamadı.

Netanyahu'ya kendi partisi Likud'un içinden de harekete geçilmesi çağrısı geldi. İsrail Milletvekili Avigdor Lieberman, ilk sandık çıkış anketlerinin ardından Netanyahu'nun istifa etmesini istedi ve Likud üyelerini parti liderini görevden uzaklaştırmaya çağırdı.

LIEBERMAN'DAN NETANYAHU'YA İSTİFA ÇAĞRISI

İsrail'de genel seçimlerin ardından açıklanan ilk sandık çıkış anketleri, siyasi partiler arasında yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi seçim yarışında önde görünmesine rağmen iktidar koalisyonunun parlamentoda çoğunluğu sağlayamaması dikkat çekti. İlk sonuçların ardından açıklama yapan İsrail Milletvekili Avigdor Lieberman, Netanyahu'nun görevinden ayrılması gerektiğini savundu. Lieberman, çağrısını yalnızca Netanyahu'ya yöneltmekle kalmadı. Likud Partisi içindeki isimlerden de harekete geçmelerini istedi.

"LİKUD İÇİNDE İSYAN BAYRAĞINI YÜKSELTİN"

İsrail Milletvekili Avigdor Lieberman, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Netanyahu istifa etmeli. Likud içinde isyan bayrağını yükseltin ve onu görevden uzaklaştırın."

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