İTO Başkanı Avdagiç, meclis seçiminde 270 üyenin 229'unu kazandıklarını açıkladı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 270 üyeden oluşan İTO Meclisi'nde 229 üyeyle çoğunluğu kazandıklarını belirterek, İTO'nun bir kez daha kazandığını söyledi.

İstanbullu şirketler, Türkiye'nin en büyük odası olan İTO'da kendilerini 4 yıl boyunca temsil edecek meslek komitesi ve meclis üyelerini seçmek için bugün saat 08.00'den itibaren Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) sandık başına gitti.

İstanbul iş dünyasını oluşturan 800 binden fazla firmayı İTO'da temsil eden toplam 620 meslek komitesi üyesi ve bu komitelerdeki 270 meclis üyesinin seçimi gerçekleştirildi. Böylelikle İTO'daki 80 meslek komitesinin üyeleri ve bu komitelerden İTO Meclisi'nde görev alacak isimler belirlenmiş oldu.

Seçimlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yeniden kendisini bu göreve layık gören üyelere şükranlarını sunarak, "Desteklediğimiz listeler, 270 üyeden oluşan İTO Meclisi'nde yüzde 85 büyük ekseriyetle çoğunluğu elde etti. İTO bir kez daha kazandı. 800 bin üyemizin iradesinin yansıdığı sandıklardan çıkan sonuçlar, İTO'da gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin, projelerin seçime katılanların kahir ekseriyeti tarafından onaylandığını gösteriyor." diye konuştu.

Bugünkü seçimlerde İTO'nun büyük bir imtihan verdiğini ifade eden Avdagiç, Türk iş dünyasının en büyük seçimini yaptıklarını, bütün hava muhalefetine rağmen 2022'ye göre daha yüksek bir katılım ile seçimleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Avdagiç, seçimin konforlu şekilde gerçekleştirilmesi için bütün tedbirleri aldıklarını ve üyelerin bu seçimde rahat oy kullanabilmesi için tüm şartları sağladıklarını söyledi.

İstanbul iş dünyasının büyük bir olgunlukla nitelikli bir seçim gerçekleştirdiğini vurgulayan Avdagiç, şunları kaydetti:

"Bu seçimin sonunda beraber görev yaptığımız arkadaşlarımızla 2022-2026 döneminde yaptığımız hizmetlerin de bir nevi güvenoyunu almış olduk. İstanbul iş dünyası 2026-2030 dönemi için de bize yeşil kart verdi. Güvenoyu tazelemesi yaptık. İnşallah artık bu yeni dönemde bugün yeni görev alan 270 kişilik meclisimizle beraber yeni dönemi öncelikle İstanbul iş dünyası için sonra da ülkemizin iş dünyası, ekonomimiz ve halkımız için beraber mücadele ettiğimiz tüm paydaşlarımızla daha iyi bir Türkiye, daha müreffeh bir Türkiye oluşturmak için gayretlerimize devam edeceğiz.

Bu süreç içinde bize destek veren tüm paydaşlarımıza, tüm değerli üyelerimize, bize oy veren vermeyen, bugün seçime katılarak iradesini ortaya koyan tüm üyelerimize huzurunuzda özellikle teşekkür ediyorum. Çok yüksek katılım ve büyük bir olgunlukla seçimlerin gerçekleşmesini sağlayan üyelerimize huzurunuzda teşekkür ediyorum. Zira büyük bir sükunet ve olgunluk içinde geçen seçimlerde, İTO'nun 800 bini aşkın üyesiyle, farklı farklı düşünen öbekleriyle, gerçek bir aile olduğunu bir kez daha ispatladı."

İTO Başkanı Avdagiç, yeni yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu, TOBB delegeleri, meclis başkanı ve meclis başkanlık divanının 4 Kasım Çarşamba günü yapılacak seçimle belirleneceğini ifade etti.

20'nci dönemde başlattıkları ve 21'inci dönemde yenilerini ekleyerek sürdürdükleri proje ve faaliyetleri hem tamamlayacakları hem de yenilerini ekleyecekleri 22'nci dönemin kapılarını hep birlikte araladıklarını söyleyen Avdagiç, "Şimdi ülkümüzü, ülkemiz ve şehrimiz için hayata geçirme vakti. Şimdi İstanbul için, Türkiye için son nefesimize kadar çalışma vakti." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA