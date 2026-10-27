Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı

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Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal’ın istifa kararının ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde hareketli ve gergin saatler yaşandı.

AZİZ YILDIRIM SAMANDIRA'DAN AYRILDI

Teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasını kabul eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Genel Sekreter Mahmut Uslu, tesislerdeki görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte alandan ayrıldı.

PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

İstifa sürecinin ardından tesislerden ayrılan Başkan Aziz Yıldırım’ın oldukça gergin ve öfkeli olduğu gözlendi. Tesis çıkışında kendisi bekleyen basın mensuplarını gören Aziz Yıldırım, yaşanan hareketlilik ve gerginlik sırasında talihsiz bir olay yaşadı. Direksiyon başındaki Aziz Yıldırım, park halinde bulunan bir araca çarptı.

BASINA AÇIKLAMA YAPMADI

Yaşanan talihsiz olayın ardından yoluna devam eden Aziz Yıldırım, kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmayı tercih etmedi.