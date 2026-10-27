Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarih verdi! Fon soruşturmasında ödemeler başlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarih verdi! Fon soruşturmasında ödemeler başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasında yapılacak ödemelerle ilgili açıklama yaptı. Yılmaz, "Olağanüstü tasfiyeyle ilgili 1 milyon liraya kadar ödemeler cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla başlayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonunda "2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi"nin geneli üzerinde görüşmelere katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, emeklilerin maaşında yapılacak düzenlemeyle ilgili, "Hakkaniyeti, adaleti gözeten yaklaşımla emeklilerimizin daha iyi koşullara kavuşması yönünde tüm gayretimizi sarfedeceğiz, imkanlarımızı bu yönde kullanacağız." dedi.

"71 BİN 899 HESABA BUGÜN İTİBARIYLA ÖDEME YAPILDI" 

Yılmaz tasfiyesine karar verilen fonların ödemelerine ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Olağanüstü tasfiyeyle ilgili 1 milyon liraya kadar ödemeler cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla başlayacak. 23 Ekim itibarıyla toplam 93 fona, 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödendi. Bu süreçler devam ediyor.

Hakkaniyeti, adaleti gözeten yaklaşımla emeklilerimizin daha iyi koşullara kavuşması yönünde tüm gayretimizi sarfedeceğiz, imkanlarımızı bu yönde kullanacağız."

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
8 yaşındaki kız polise gidip annesini şikayet etti! Şiddet ve dilendirme iddiasıyla gözaltına alınan anne serbest bırakıldı

Minik kız polise gidip annesini şikayet etti! İddialar ağır
İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı

İki ilçede yollar göle döndü! Canlarını zor kurtardılar
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıserdarguzel10:

hisse mağdurları ne olacak ?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtunceralck70:

sanki bağış yapıyorlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Sabrımız taştı' deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar

"Sabrımız taştı" deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar
Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşa şok üstüne şok

Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşa şok üstüne şok

Eskişehir'de ilginç takas! 100 bin liralık otomobilini 100 kilo sucukla takas etti

Yok böyle takas! 100 kilo sucuk verip anahtarı cebine koydu
Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri

4 işçiyi ölüme götüren felaket böyle gelmiş
Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı! O anlar kamerada

Eski sevgiliden tornavidalı intikam! Çığlıklar mahalleyi inletti
Fenerbahçe'de ıslıklanıyordu! Yeni takımında şov yapıyor

Fenerbahçe'de ıslıklanıyordu! Yeni takımında şov yapıyor
Okulda kahreden son! 9 yaşındaki Ömer Halis artık hayatta değil

Okulda kahreden son! 9 yaşındaki Ömer Halis artık hayatta değil
Altın fiyatlarında kritik viraj! Gözler yarınki Fed kararında

Altın yatırımcısı diken üstünde! Büyük kayıp yaşanabilir