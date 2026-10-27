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Eskişehir Sivrihisar'da tır yan yattı, 41 yaşındaki sürücünün kolu koptuğu öğrenildi

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Eskişehir Sivrihisar'da tır yan yattı, 41 yaşındaki sürücünün kolu koptuğu öğrenildi
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Ankara-Eskişehir karayolunun Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Kaymaz mevkiinde tırın yan yatması sonucu ağır yaralanan 41 yaşındaki sürücünün kolunun koptuğu öğrenildi.

Ankara-Eskişehir karayolundaki tır kazasında ağır yaralanan ve kolu koptuğu öğrenilen sürücünün hastanedeki tedavisi sürüyor.

SÜRÜCÜNÜN KOLU KOPTU

Ankara-Eskişehir karayolu Sivrihisar ilçesi Kaymaz mevkiinde bir tırın direksiyon hakimiyetini kaybederek orta şeride yan yattığı ve yüklerin şarampole döküldüğü kazada, ağır yaralanan tır sürücüsünün kimliği ve sağlık durumu netleşti. Alınan son bilgilere göre, kazada ağır yaralanan 41 yaşındaki tır sürücüsü C.K.'nın, kaza sırasında kolunun koptuğu öğrenildi.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından acilen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan sürücünün hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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