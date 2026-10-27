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Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu

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Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu Haber Videosunu İzle
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu
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Galatasaray derbisinin ardından bir emniyet mensubunu ittiği ve tartıştığı görülen Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Yanlış anlaşıldığını ifade eden Mert Hakan, olayların farklı bir yöne çekildiğini söyleyerek sitem etti.

  • Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisi sonrası bir emniyet mensubunu ittiği ve tartıştığı görüntüler nedeniyle polislerden özür diledi.
  • Yandaş, güvenlik güçlerine yönelik kırıcı veya hakaret içeren bir söz ya da davranışının olmadığını, yaşananların kendi üzerinden farklı noktalara çekilmeye çalışıldığını belirtti.
  • Yandaş, derbide alınan sonuç nedeniyle Fenerbahçe taraftarından da özür diledi.

Galatasaray derbisinin bitiş düdüğüyle birlikte saha içerisinde ve tünel girişinde yaşanan gerginlikte bir emniyet mensubunu önce ittiği daha sonra da tartıştığı görülen Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

''ÖZÜR DİLERİM''

Maç sonundaki yüksek gerginliğe dikkat çeken tecrübeli futbolcu, yaşanan görüntüler nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi ve ''Onları hedef alan herhangi bir tutumun içerisinde olmam dün de söz konusu değildi, bugün de değildir. Yalnızca o anın stresiyle istemeden de olsa yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiysem kendilerinden de ayrıca özür dilerim'' dedi.

''FARKLI NOKTALARA ÇEKİLMEYE ÇALIŞIYORLAR''

Yaşanan olayın kendisi üzerinden farklı bir noktaya çekilmeye çalışıldığını ifade eden Mert Hakan, ''Artık yaşananların gerçek bağlamından koparılmadan değerlendirilmesini ve şahsım üzerinden farklı anlamlar yüklenmemesini temenni ediyorum.'' sözleriyle sitem etti. 

Mert Hakan'ın açıklaması şu şekilde:

"Dün oynadığımız derbi maçının ardından yaşanan olayların hiçbir aşamasında herhangi bir tartışmanın içinde yer almadım. Maçı kaybetmenin verdiği üzüntü ve gerginlikle, kimseyle muhatap olmadan yalnızca içeri girmeye çalışıyordum.

Ancak görüyorum ki yaşananlar, kamuoyunda yine benim üzerimden farklı noktalara çekilmeye çalışılıyor. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki devletimizin güvenlik güçlerine, özellikle de görevini yerine getiren polislerimize karşı kırıcı, incitici ya da hakaret içeren bir sözüm veya davranışım olmamıştır. Onları hedef alan herhangi bir tutumun içerisinde olmam dün de söz konusu değildi, bugün de değildir. Yalnızca o anın stresiyle istemeden de olsa yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiysem kendilerinden de ayrıca özür dilerim.

Artık yaşananların gerçek bağlamından koparılmadan değerlendirilmesini ve şahsım üzerinden farklı anlamlar yüklenmemesini temenni ediyorum.

Son olarak, dün akşam sahadan istemediğimiz bir sonuçla ayrıldığımız için Büyük Fenerbahçe Taraftarından içtenlikle özür diliyoruz. Bu camianın beklentilerinin ve taşıdığımız formanın sorumluluğunun farkındayız. Yaşattığımız üzüntüyü telafi etmek, çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmak ve Fenerbahçemizi hak ettiği yere taşımak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıNecati Kaya:

Halâ uslanmamış. FB nin teknik direktörünün ve yönetiminin ,özellikle olay yaratmak ve bu yaratılan kaostan beslenmek için elde tuttuğu kadrolu provakatör.

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Haber YorumlarıMahmut Büyükçıngı:

Bir Fenerbahçeli olarak senden utanıyorum. Bu performansı keşke maçta gösterseydin. Yazıklar olsun, böyle özür dilenmez. Bu yönetim, hoca ve futbolcular varken, futbol takımı taraftarlığımı üzülerek askıya aldım. (Sizin için bir anlamı olduğunu da sanmıyorum)

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

YANLIŞ ANLAŞILMADI ORANIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN HERKESTEN ÖNCE ORAYA DİKİLEN HERKESTEN SONRA ORADAN AYRILMAK ZORUNDA OLAN EMNİYET GÜÇLERİNE DAYILIK YAPMA HAKKIN YOKTUR...

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Haber YorumlarıNetherill:

algıya düşmeyin kardeşim adam özür diliyor maçın gerginliğiyle oldu diyor. eğer kelle alacaksanız gidin nihat kırmızı, lütfü arıboğan, özen kuzu, erden timur, rezan epözdemir, eray yazgan bunların kellesini alın. mertin yaptığı doğru değil ama polislerde yolu açsın adam içeri gidecek gidemiyor.

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Haber YorumlarıEmir Emir:

FENERBAHÇE TARAFTARIYIM VE POLİSİM,MERT HAKAN'I HER ORTAMDA SOSYAL MEDYA,MAÇLARDA DAHİL, İHTİYACI OLMAYABİLİR ODA AYRI MEVZU,DESTEKLEDİM.POLİSE YAPTIGI HAREKETLERDEN SONRA MERT HAKAN BİZİM AÇIMIZDAN BİTMİŞTİR.

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