Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı! İşte olay yerinden ilk görüntüler

BURSA (Haberler.com) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüste patlama meydana geldi. Patlamada büyük hasar gören otobüste, ilk belirlemelere göre 1 infaz koruma memuru şehit oldu, 1'i ağır 4 yaralı var. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken, araç bir akaryakıt istasyonuna çekildi. Şehit olan ceza infaz memurunun ise Ağrı doğumlu 3 çocuk babası Cengiz Yiğit olduğu öğrenildi. Yiğit'in ağustos ayında Gemlik Denetimli Serbestliğe tayin olduğu, pandemi nedeniyle de geçici görevle E Tipi Cezaevine geçtiği öğrenildi.

''ARACA EL YAPIMI PATLAYICI İLE SALDIRDILDI''

Bursa Valisi Yakup Canbolat olay sonrası yaptığı açıklamada, infaz koruma memurlarının bulunduğu araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını, 1 personelin şehit olduğunu bildirdi. Canbolat, "El yapımı patlayıcının uzaktan patlatıldığı düşülüyor. 1 şehidimiz 4 yaralımız var. Her türlü ihtimal değerlendiriliyor. Bütün güvenlik kameraları inceleniyor. Başka yaralımız yok" dedi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da patlamanın EYP'li saldırı olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum" dedi.

YARALILARDAN 1'NİN DURUMU AĞIR

Saldırı sırasında servis otobüsünde 30 personelin olduğu bildirildi. Patlamada yaralanan 4 kişiden Ruhan Erdem, Osman Avcıbaş ve İbrahim Tanır'ın Bursa Şehir Hastanesi'ne, Sadık Özkul ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Yaralılardan Ruhan Erdem'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

BAKANLAR KENTE GELİYOR

Bu arada saldırının ardından İçişleri Bakanı Soylu ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kente gelmek için yola çıktıkları bildirildi.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Bir infaz koruma personelinin şehit olduğu, 4'ünün ise yaralandığı patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler geldi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı incelemesi devam ediyor.

İşte olay yerinden görüntüler;