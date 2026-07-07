Haberler

Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler

Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler Haber Videosunu İzle
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. Törenin ardından Erdoğan ile Trump arasındaki kritik görüşme Beştepe'de başladı. Zirve öncesi konuşan Erdoğan "Değerli dostumla burada olmak güç veriyor" dedi. Trump ise "Çok iyi dostuz, harika bir lidersiniz saygı görüyorsunuz. Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Abd Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya geldi.

Trump'ı taşıyan uçak saat 13.50'de Ankara Havalimanı'na indi. Donald Trump'ı burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı.

İki lider daha sonra Beştepe'deki törene katıldı ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan sonra söz alan Donald Trump ise "Çok iyi dostuz harika bir lidersiniz saygı görüyorsunuz." dedi.

Trump, F35 sorusu üzerine ise "Kesinlikle bir şeyler düşüneceğiz. Bir karar vereceğiz." yanıtını verdi.

Kaynak: Haberler.com
ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı, işte ilk görüntüler

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da! İşte ilk görüntüler
Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi

Karşılamada dikkat çeken diyalog! Uçağını işaret edip bunu söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT spikeri Özkan Öztürk'ten olay Trump göndermesi

TRT spikerinden efsane Trump göndermesi! Herkes bu sözleri paylaşıyor
Trump için akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak

Akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak
Yeniden tarih yazmak istiyor! Bu akşam iki muhteşem maç daha var

Yeniden tarih yazmak istiyor! Bu akşam iki muhteşem maç daha var
Cevdet Yılmaz'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10'a girmek

Tarihi zirvede Haberler.com'a açıkladı: Hedefimiz ilk 10'a girmek
Zelenski'den NATO Zirvesi'nde kritik mesajlar: Ukrayna NATO'nun geleceğini parçası

Zelenski, Putin'e mesajını Ankara'dan verdi
Çekya Cumhurbaşkanı Pavel: Yetkililer duygularını bir kenara bırakmalı

Çekya Lideri Pavel: Yetkililer duygularını bir kenara bırakmalı
Beşiktaş'ta transferler üst üste açıklandı

Biri yerli, diğeri yabancı! Beşiktaş'ta transferler üst üste açıklandı