Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler

Abd Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya geldi.

Trump'ı taşıyan uçak saat 13.50'de Ankara Havalimanı'na indi. Donald Trump'ı burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı.

İki lider daha sonra Beştepe'deki törene katıldı ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan sonra söz alan Donald Trump ise "Çok iyi dostuz harika bir lidersiniz saygı görüyorsunuz." dedi.

Trump, F35 sorusu üzerine ise "Kesinlikle bir şeyler düşüneceğiz. Bir karar vereceğiz." yanıtını verdi.

Kaynak: Haberler.com