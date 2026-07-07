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NATO Zirvesi'nde tartışma yaratan kare! Özür dileyip apar topar sildi

NATO Zirvesi'nde tartışma yaratan kare! Özür dileyip apar topar sildi
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Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında Türk Bayrağı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin önünde bacak bacak üstüne attığı fotoğrafını "Tekrar merhaba güzel Türkiye'm ve kadim dostum Mustafa Kemal Atatürk" notuyla paylaştı. Bir Türk vatandaşının "Böyle oturmanız saygısızlık" uyarısının ardından Francken özür dileyerek paylaşımını sildi.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Ankara'daki NATO Zirvesi temasları kapsamında Türkiye'de bulunduğu sırada dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 

Türk Bayrağı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin yer aldığı odada çekilen fotoğrafını paylaşan Francken, "Tekrar merhaba güzel Türkiye'm ve kadim dostum Mustafa Kemal Atatürk" ifadelerini kullandı.

Ancak fotoğrafta oturuş şekli bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Bir Türk vatandaşının, "Böyle oturmanız saygısızlık" uyarısı üzerine Francken özür dileyerek paylaşımını sildi.

UYARI ÜZERİNE FOTOĞRAFI KALDIRDI

Belçikalı Bakan'ın, gelen eleştirinin ardından davranışının saygısızlık olarak algılanmasından dolayı özür dilediği ve söz konusu fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırdığı öğrenildi.

Olay, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sırasında yaşandı.

Kaynak: Haberler.com
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