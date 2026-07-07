NATO Zirvesi başladı! Dakika dakika tüm detaylar

Ankara, NATO tarihinin en kritik zirvelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Ankara'nın ev sahipliğindeki 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, transatlantik savunma üretimi ve yatırımlarının ön planda olacağı Savunma Sanayii Forumu'yla başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Savunma Sanayii Forumu'nda ittifakın alacağı 10. Airbus A330 MRTT uçağı ile hava gücü kapasitesini artıracaklarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 32 devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek. Öte yandan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump ile saat 15.00'te görüşecek.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANALAR

13:30 CEVDET YILMAZ: MÜTTEFİKLER ARASI KISITLAMALAR KALDIRILMALI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ATO Congresium’da 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayii Forumu’nda yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye, dünyada savunma ihracatçısı ülkeler arasında 11. sırada yer alıyor. Yakın bir gelecekte ilk 10 ülke arasına girmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yılmaz, "Savunma ve havacılık ihracatımız son 1 yıllık dönemde 11 milyar doları aşmıştır. İhracatımızın yarıdan fazlası NATO müttefiklerimize ve AB ülkelerine gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Yılmaz ayrıca, "Müttefikler arası ikili düzeydeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı. NATO'nun Avrupa sütununa önemli katkı sağlayan Türkiye, başta AB olmak üzere Avrupa’daki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine katılabilmelidir." çağrısını yaptı.

13:15 RUTTE: BİRLİKTE ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 22 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de düzenlenen zirvede açıklamalarda bulundu.

Rutte, açıklamasında şöyle konuştu:

"Bir futbol benzetmesiyle başlayacağım. Hiçbir takım bir milyon oyuncu ile ya da tek oyuncuyla kazanmıyor. Takım işbirliği ile gol atıyor. Başarılı her oyuncunun arkasında çok sayıda çalışan kişi var. Kimse yalnız kazanmıyor. NATO da benzer bir durumda. Başarılı bir şekilde caydırmak için hep birlikte çalışmamız gerekiyor.

Silahlı kuvvetlerimiz sürekli bir arada ve siz arka plan ekibini oluşturuyorsunuz. Gücümüz için hepimiz oyunun içinde olmalı ve bir arada çalışmalıyız. Ordularımıza ihtiyaç duyuyorsunuz çünkü askeri kapasitenizi sunabilmek istiyorsunuz. Türkiye'dekiler de dahil olmak üzere fabrikaları ziyaret ettim. Buradaki yeniliği ve fırsatı gördüm. Ortaklığımızın bu forumda ilerleyişini izleyebiliyorum. Bu işbirliği yapan bir takım."

11:30 350 MİLYON DOLARLIK İMZALAR ATILDI

NATO tarihinde ilk kez yapılan Savunma Sanayi Formu'nda Türkiye, ASELSAN ile alçak yörünge uydu haberleşmesi ve Çelik Kubbe kapsamında erken ihbar radar sistemleri için toplam 350 milyon dolar değerinde sözleşmeler imzaladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Sekerinska, " Türkiye, İMECE yer gözlem uydusunu temel alarak iki yeni yüksek çözünürlüklü uydu geliştirecek. TÜBİTAK UZAY tarafından Türkiye'de geliştirilecek uydular için yaklaşık 300 milyon dolarlık sözleşme imzalanacak. Türkiye ayrıca ASELSAN ile alçak yörünge uydu haberleşmesi ve Çelik Kubbe kapsamında erken ihbar radar sistemleri için toplam 350 milyon dolar değerinde sözleşmeler imzaladı. Bu yatırımlar, Türkiye'nin muharebe sahasındaki bağlantı ve erken ihbar kabiliyetlerini güçlendirecek." dedi.

11.00 BAKAN GÜLER SAVUNMA SANAYİİ FORUMU'NDA KONUŞTU

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, programdaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Ukrayna'daki savaş; mühimmat tedarik hızının, insansız sistemlerin, hava/füze savunmasının, elektronik harbin ve hızlı inovasyonun önemini göstermiştir. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ise tedarik zinciri ve ulaştırma hatları güvenliğinin artık savunma planlamasının ayrılmaz bir parçası olduğunu kanıtlamıştır.

NATO'nun %2 savunma yatırım taahhüdünü de önemli görüyoruz. Zira bu taahhüt, aynı zamanda ittifakın caydırıcılığını güçlendirme, savunma üretimini ölçeklendirme ve ihtiyaç duyduğumuz kabiliyetleri zamanında sahaya yansıtma iradesinin somut göstergesidir

Mühimmat ve teknoloji yatırımlarına değinen Güler, "155 milimetrelik mühimmat üretim kapasitemizi çok hızlı biçimde artırdık ve bu alanda somut sonuç üreten müttefiklerden birisi olduk. ROKETSAN'ın yeni üretim ve entegrasyon yatırımlarıyla füze ve mühimmat üretim kapasitelerimizi önemli ölçüde büyütüyoruz. ASELSAN ve HAVELSAN gibi şirketlerimizin radar, elektronik harp, haberleşme, komuta kontrol, yazılım, simülasyon ve yapay zeka destekli sistemler alanındaki yatırımları ise savunma sanayii kapasitemizi yalnızca nicelik olarak değil nitelik olarak da ileri taşımaktadır" dedi.

İşbirliği vurgusu da yapan Bakan Güler, "sahadaki başarı, yalnızca mevcut stoklara değil aynı zamanda hızlı öğrenme, hızlı üretme ve hızlı uyarlama kapasitesine bağlıdır. Drone teknolojileri teknolojilerinden elektronik harbe, mühimmat üretiminden yazılım güncellemelerine kadar birçok alanda askerler, mühendisler, girişimciler ve karar vericiler arasındaki mesafe kısaldıkça cephede ki etkinlik de bir o kadar artmaktadır. Bu nedenle bizlerin görevi barış zamanında bu işbirliği kültürünü inşa etmektir. ifadelerini kullandı.

10.00 NATO ZİRVESİ, SAVUNMA SANAYİ FORMU İLE BAŞLADI

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, transatlantik savunma üretimi ve buna ilişkin yatırımların ön planda olacağı Savunma Sanayii Forumu'yla başladı.

ATO Congresium'da başlayan Savunma Sanayii Forumu, NATO tarihinin en geniş kapsamlı sanayi etkinliği olacak.

NATO devlet ve hükümet başkanları da 8 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün NATO savunma ve dışişleri bakanlarının katılacağı etkinlikler düzenlenecek.

Son 3-4 yıldır NATO'nun yan etkinliği şeklinde tasarlanan Savunma Sanayii Forumu, ilk kez Türkiye'de zirvenin resmi programı dahilinde yapılıyor.

NATO'nun paylaştığı programa göre önemli bir duyurunun yapılacağı Forum'da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin konuşma yapması planlanıyor.

Savunma sanayisine ilişkin çeşitli oturumların düzenleneceği Forum kapsamında Rutte ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de açıklama yapacak.

NATO Genel Sekreteri Rutte, savunma sanayisi üretiminin artırılmasının Forum'un en önemli başlıklardan olacağını belirtmişti.

ANKARA DÜNYA LİDERLERİNİ AĞIRLIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kanada Başbakanı Mark Carney, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve NATO Genel Sekreteri Rutte ile Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın bulunduğu liderlerle görüşecek.

Zirve kapsamında dışişleri bakanları ve savunma bakanları da çalışma yemeklerinde bir araya gelecek.

2004'te İstanbul'daki NATO Zirvesi'nde hayata geçirilen ve Katar, Bahreyn, Kuveyt ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin yer aldığı İstanbul İşbirliği Girişimi kapsamında dışişleri bakanları düzeyinde özel oturum düzenlenecek ve NATO İstanbul İşbirliği Girişimi Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak.

Zirvede, transatlantik ilişkilerde son dönemde artan gerginliklere rağmen müttefiklerin birlik ve dayanışma mesajı vermesi en önemli beklentiler arasında yer alıyor.

Ana gündem maddeleri arasında Avrupa'nın konvansiyonel savunmada liderliği üstlenmesi ve ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığının yeniden değerlendirilmesini öngören "NATO 3.0" vizyonunun inşa edilmesi bulunuyor.

Ukrayna'ya desteğin geleceğinin de ele alınacağı zirvede, müttefiklerin savunma harcamalarını ve savunma sanayi üretim kapasitelerini artırmaları konusunda taahhütlerde bulunmaları bekleniyor.

NATO Ankara Zirvesi, uluslararası basının da en yoğun katılım göstereceği NATO zirvesi olacak.