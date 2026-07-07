Trump için akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak

Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında dünyanın en önemli liderlerini ağırlarken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti için dikkat çeken güvenlik hazırlıkları yapıldı.

Trump'ın zirveye yaklaşık 1400 kişilik bir heyetle katıldığı öğrenildi. Siyasetçiler, diplomatlar, askeri yetkililer ve CIA personelinin de yer aldığı ABD kafilesi, zirveye katılan ülkeler arasındaki en kalabalık delegasyon olarak öne çıktı.

OTEL SADECE ABD HEYETİNE AYRILDI

Trump ve beraberindeki heyetin, Ankara'daki ABD Büyükelçiliği yerleşkesine yakın bir otelde konaklayacağı belirtildi. Güvenlik gerekçesiyle Trump'ın kalacağı otel ziyaret süresince tamamen ABD heyetine tahsis edilirken, tesise başka misafir kabul edilmeyecek.

ABD Gizli Servisi'nin günler öncesinden otelde incelemelere başladığı, elektrik, su, havalandırma ve yangın güvenliği sistemlerinin ayrıntılı şekilde kontrol edildiği ifade edildi.

BAŞKANLIK LİMUZİNİ ABD'DEN GETİRİLDİ

Trump'ın kullandığı "The Beast" (Canavar) lakaplı başkanlık limuzini de ABD'den Türkiye'ye getirildi. Ayrıca Gizli Servis'in yakın koruma amacıyla Ankara'da drone kullanmayı planladığı, bunun için Türk makamlarıyla koordinasyonun sürdüğü belirtildi.

BİYOLOJİK ATIKLAR BİLE ÖZEL PROTOKOLLE TAŞINACAK

Güvenlik tedbirleri bununla da sınırlı kalmadı. Daha önceki ABD başkanlarının yurt dışı ziyaretlerinde de uygulanan protokol kapsamında Trump'ın kişisel tuvalet sistemi ABD'den getirildi. Başkanın biyolojik atıklarının yerel kanalizasyon sistemine bırakılmayacağı, istihbarat riski nedeniyle özel koruma prosedürü kapsamında ABD'ye geri götürüleceği aktarıldı.

BAŞKENTTE GÜVENLİK EN ÜST SEVİYEDE

NATO Zirvesi nedeniyle Ankara genelinde olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanıyor. Polis ve jandarma ekipleri liderlerin geçiş güzergahlarında görev yaparken, zirvenin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, ATO Congresium ve Genelkurmay Başkanlığı çevresinde güvenlik çemberi oluşturuldu.

Zirve süresince bazı ana arterlerin geçici olarak trafiğe kapatılması beklenirken, Ankara'da diplomasi ve güvenlik trafiği en üst seviyeye ulaştı.