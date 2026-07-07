Haberler

Cenk Tosun yeni takımına imzayı attı

Cenk Tosun yeni takımına imzayı attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, son olarak Kasımpaşa’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.

Süper Lig'e veda etmesinin ardından önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de boy gösterecek olan Fatih Karagümrük, yeni golcüsünü açıkladı. 

CENK TOSUN, FATİH KARAGÜMRÜK'TE

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen İstanbul temsilcisi, son olarak Kasımpaşa forması giyen deneyimli milli golcü Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, tecrübeli futbolcuya "Ailemize hoş geldin" denilirken, Cenk Tosun'un kariyerindeki başarılara dikkat çekildi. 

BAŞARILARLA DOLU KARİYER

Kariyerinde Everton, Crystal Palace, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi önemli takımların da formasını terleten Cenk Tosun, Süper Lig'de çıktığı 302 maçta 106 gol ve 47 asistlik müthiş bir performans sergiledi. İngiltere Premier Lig'de 55 karşılaşmada 10 gol atan oyuncu, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi tecrübelerinin yanı sıra A Milli Takım forması altında da çıktığı 53 maçta 21 gol kaydetti.

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Haberler.com
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler

Tarihi görüşme başladı! Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak

Soru Erdoğan'a geldi, Trump araya girip yanıt verdi: Hepsi kalkacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Yedikule Hisarı'nı ziyaret etti

Başbakan, NATO zirvesinden önce İstanbul turu attı
İsrail'den Türkiye'ye F-35 tepkisi! Haberlerden rahatsız olmuşlar

İsrail'den Türkiye'ye 'F-35' tepkisi
Brad Pitt'ten 29 yaş küçük sevgilisiyle aşk dolu pozlar

Brad Pitt'ten 29 yaş küçük sevgilisiyle aşk dolu pozlar
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'tan Erdoğan'a teşekkür

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'tan Erdoğan'a teşekkür
Romanya Savunma Bakanı Miruta: Türkiye ile savunma projelerimizi sürdürüyoruz, hedefimiz Romanya'da üretim

Türkiye o ülke topraklarında savunma sanayii üretimine başlayabilir
Trump için akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak

Akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak
AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'ya istifaya çağrısı

AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'yı istifaya çağrısı