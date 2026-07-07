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ABD Başkanı Trump'ı taşıyan uçak Ankara'ya indi

ABD Başkanı Trump'ı taşıyan uçak Ankara'ya indi
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36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan Air Force One uçağı Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Dakikalar önce ise ABD heyetini taşıyan Ankara'ya gelmişti. Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile saat 15.00'te bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede NATO gündeminin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi. Trump'ı taşıyan Air Force One uçağı, Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Trump'ın inişinden kısa süre önce ise ABD heyetini taşıyan uçak da Ankara'ya ulaşmıştı. Havalimanında ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Trump'ın resmi karşılama töreninin ardından konaklayacağı otele geçmesi bekleniyor.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME SAAT 15.00'TE

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile saat 15.00'te bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede NATO gündeminin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

BAŞKENTTE GÜVENLİK EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

Zirve öncesinde Ankara genelinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Esenboğa Havalimanı ile çevresinde polis ve jandarma ekipleri yoğun önlem alırken, devlet başkanlarının geçeceği güzergahlarda şüpheli görülen araçlar tek tek durdurularak arandı.

Ekipler, araçlarda ve sürücüler üzerinde kontroller gerçekleştirirken, belgeleri eksik olan ve trafik kurallarını ihlal eden sürücülere idari para cezası uygulandı.

ANKARA NATO ZİRVESİNE HAZIRLANDI

Zirve kapsamında Esenboğa Havalimanı ile Turgut Özal Bulvarı boyunca 32 NATO üyesi ülkenin bayrakları direklere asıldı. Başkenti tanıtan afişlerin yanı sıra, zirvenin sloganları olan "Barışta Ortak Gelecek", "Güvenliğin Anahtarı" ve "Barışın Anahtarı" yazılı pankartlar da güzergahlara yerleştirildi.

56 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ SAHADA

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da 49 bin polis ve 7 bin jandarma olmak üzere toplam 56 bin güvenlik personeli görev yapıyor. Zirve boyunca askeri ve diplomatik uçuşların ağırlıklı olarak Esenboğa Havalimanı'ndan gerçekleştirilmesi beklenirken, güvenlik tedbirlerinin zirvenin ardından da bir süre devam edeceği belirtildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMS Dos:

Hiperaktif misafir çocuğu gibi. Bakalım kimin başına ne iş açacak.

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

huuu gözünüz aydın olsun duydunuzmu yoldaşı gelmiş aboo

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