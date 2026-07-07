Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi'nde

Dünyanın gözü, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen NATO'nun 36. Liderler Zirvesi'nde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yönetiminde gerçekleşecek zirve iki gün sürecek.

Zirve kapsamında NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanı, binlerce diplomat, gazeteciler ve davetliler ağırlanırken, yerli ve yabancı medya mensupları zirveye büyük ilgi gösterdi. Tarihi zirvede, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur ve Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel de yer alıyor.

HABERLER.COM DUYURMUŞTU: RESMİ PROGRAMA İLK KEZ DAHİL EDİLEN FORUM

Tarihi zirve, ittifak tarihinde bir ilk niteliği taşıyan 'Savunma Sanayii Forumu' ile resmi olarak başladı. Bu tarihi forumun NATO zirvesi resmi programına dahil edileceğini Türkiye kamuoyuna ilk duyuran mecra ise Haberler.com olmuştu.

Kaynak: Haberler.com