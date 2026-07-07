Haberler

NATO Zirvesi'nde Japon Bakan'ı şaşırtan detay! Bakın neye benzetti

NATO Zirvesi'nde Japon Bakan'ı şaşırtan detay! Bakın neye benzetti Haber Videosunu İzle
NATO Zirvesi'nde Japon Bakan'ı şaşırtan detay! Bakın neye benzetti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılan Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro'nun, kendisine ikram edilen 'bardak suyu' muma benzeterek yaptığı şaşkınlık dolu sosyal medya paylaşımı yüzleri gülümsetti. Bakan'ın "İlk defa böyle bir şey görüyorum" notu, yoğun diplomasi trafiğinde tebessüm ettiren bir detay oldu.

Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO Zirvesi için Başkent'te bulunan Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro'nun sosyal medya hesabından yaptığı su paylaşımı yüzleri gülümsetti.

DİPLOMASİ TRAFİĞİNDE RENKLİ ANLAR

Zirve kapsamındaki yoğun diplomasi trafiği ve güvenlik toplantılarının arasında, Japon heyetinin Türkiye'ye özgü detaylarla tanışması renkli anlara sahne oldu. Ankara'daki temasları sırasında kendisine ikram edilen bardak su tasarımını oldukça ilginç bulan Japonya Savunma Bakanı Şinciro, şaşkınlığını takipçileriyle paylaştı.

"BUNU İLK BAŞTA MUM SANDIM"

Kendisine sunulan kapalı bardak suyun fotoğrafını çekerek kişisel sosyal medya hesabından yayınlayan Bakan, paylaşımına şu samimi notu düştü:

"Bunu ilk başta mum sandım ama suymuş. İlk defa böyle bir şey görüyorum."

Japon Bakan'ın bardak suyun formunu muma benzeterek yaptığı bu sempatik paylaşım, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü ve Türk kullanıcılar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Kaynak: Haberler.com
Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama

Zamanlama manidar! Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama
NATO'dan art arda dev adımlar! Hem İHA hem tanker uçak alacaklar

İlk kez Ankara'da duyurdu! NATO'dan art arda dev adımlar
Trump Türkiye'ye geliyor! Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu

Dünya bu uçağı takip ediyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarızırzop:

su gören masum japon

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan'da 12 yaşındaki kıza tecavüz edip öldüren cani linç edildi

Ülkeyi ayağa kaldıran vahşet: Küçücük kıza yaptıkları cezasız kalmadı
Şam'da Macron'un otelinin yakınındaki patlamadan ilk görüntüler

Macron'un otelinin yakınındaki patlamadan ilk görüntüler
Herkes onu kayıp diye arıyordu...Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düştüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranıyordu! Çıktığı ağaçtan düştüğü ortaya çıktı
Avrupa sıcaklardan kırılıyor: Temmuz'un ilk günlerinde 150'den fazla can kaybı

Temmuzun ilk günlerinde 150'den fazla can kaybı!
60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti! İkinci konkordato başvurusu

60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti
Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş

Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce bir cana daha kıymış
Küresel piyasalar Ankara'dan gelecek mesajlara odaklandı

Piyasalar alarmda! Gözler Ankara'dan çıkacak o kararda