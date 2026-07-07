Kremlin: Ankara'daki NATO Zirvesi'ni yakından takip edeceğiz

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dünya gündeminin en önemli başlıkları arasında yer alırken, Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO zirvesi öncesinde Rusya'ya yönelik yapılan açıklamaların sert bir üslup taşıdığını ifade etti.

"AÇIKLAMALAR OLDUKÇA ÇATIŞMACI"

Gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Peskov, NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında Rusya hakkında yapılan açıklamaların "oldukça çatışmacı nitelikte" olduğunu söyledi.

Peskov'un açıklamaları, NATO'nun savunma harcamalarının artırılması, caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesi ve Rusya'ya karşı izlenecek stratejinin zirvenin ana gündem maddeleri arasında yer aldığı bir dönemde geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

ANKARA'DAKİ ZİRVE YAKINDAN İZLENİYOR

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus yönetiminin Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nden gelecek tüm bilgi ve haberleri yakından takip edeceğini belirtti.

Ankara'daki zirvede NATO liderlerinin ittifakın güvenlik politikaları, savunma sanayii iş birlikleri, Ukrayna savaşı ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere birçok kritik başlığı ele alması bekleniyor.