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Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'tan Erdoğan'a teşekkür

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu vurguladı ve Ukrayna barışı için hazır olduğunu övdü.

(ANKARA) - Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ankara'da düzenlenen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederek, " Türkiye, güvenlik ve ekonomi alanlarında Finlandiya için önemli bir müttefiktir" ifadesini kullandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'da ev sahipliği yapan  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Stubb, şu ifadeleri kullandı:

"Toplantı için ve zirveye ev sahipliği yaptığınız için teşekkür ederim Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye, güvenlik ve ekonomi alanlarında Finlandiya için önemli bir müttefiktir. Birlikte, daha güvenli bir Avrupa inşa ediyoruz. Türkiye'yi, Ukrayna'da sürdürülebilir ve adil bir barışa ulaşmak için barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır olması nedeniyle övdüm."

Kaynak: ANKA
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