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Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Yedikule Hisarı'nı ziyaret etti

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Yedikule Hisarı'nı ziyaret etti
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Macaristan Başbakanı Peter Magyar ve İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller, Fatih Belediyesi ev sahipliğinde Yedikule Hisarı'nı ziyaret etti. Belediye Başkanı M. Ergün Turan, restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

MACARİSTAN Başbakanı Peter Magyar ile Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller, Fatih Belediyesi ev sahipliğinde Yedikule Hisarı'nı ziyaret etti.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, tarihi hisarı konuklarıyla gezerek yürütülen restorasyon ve ihya çalışmaları hakkında bilgi verdi. İstanbul'un tarihi hafızasında önemli bir yere sahip olan Yedikule Hisarı'nın kültürel miras açısından taşıdığı değere dikkat çeken Turan, devam eden çalışmaların son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Turan, Macaristan Başbakanı Peter Magyar ve Başkonsolos Laszlo Keller'i Yedikule Hisarı'nda ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "İstanbul'un hafızasında önemli bir yere sahip olan hisarımızı birlikte gezerek devam eden çalışmalarımızı paylaşma imkanı bulduk. Kıymetli ziyaretleri dolayısıyla sayın Başbakana ve sayın Başkonsolosa teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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