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Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak

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Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
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NATO zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'deki ortak basın toplantısında CAATSA yaptırımları ile ilgili Türkiye'nin beklediği açıklamayı yaptı. Gazetecilerin sorusuna Trump, "CAATSA yaptırımları kalkacak. Zamanı geldi. Dostlarımı yaptırımlarla boğmak istemiyorum." dedi.

NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı. Beştepe'deki törenden sonra heyetler arası görüşmeye geçen iki lider daha öncesinde basın toplantısında konuştu.

Beştepe'deki basın toplantısında Trump, basın mensuplarının CAATSA yaptırımları ile ilgili sorusuna net yanıt verdi. Trump, "CAATSA yaptırımları kalkacak. Zamanı geldi. Dostlarımı yaptırımlarla boğmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Trump şunları söyledi: "Marco Rubio, ve tüm arkadaşlarımla çalışıyoruz. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Yaptırım uygulanacak bir sürü insan var.

F-35 konusu bizim vereceğimiz karar. Çok iyi ilişkimiz var. Herkes neden bunu yapmayalım ki diyor. Çoğu ülkeden de sadık aynı zamanda Türkiye. Üzerine düşündüğümüz konu. Dünyanın en iyi uçağı F35 ve bunu düşüneceğiz."

Ayrıntılar geliyor...

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSempatik Sempatik:

yaw he he

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