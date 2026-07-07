Ankara'daki karşılamada dikkat çeken diyalog! Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi

Dünyanın gözünün çevrildiği 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için liderler başkent Ankara'ya gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan özel uçak, saat 13.50 sularında Ankara Havalimanı'na teker koydu.

UÇAĞIN KAPISINDA SICAK KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı doğrudan uçağın kapısında karşıladı. İki liderin selamlaşmasının ardından ayaküstü gerçekleşen samimi sohbet kameralara yansıdı.

Sohbet sırasında Trump'ın, kullandığı uçağı işaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Bu uçağın ilk uluslararası uçuşu. Yepyeni bir uçak." dediği duyuldu.

500 MİLYON DOLARA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Yaklaşık 500 milyon dolar değerinde olan ve Katar tarafından ABD'ye hediye edilen Boeing 747-8 tipi uçağın, ABD Hava Kuvvetleri tarafından özel olarak "Uçan Beyaz Saray" formuna dönüştürüldüğü biliniyor. Trump'ın Türkiye ziyareti, bu özel uçağın ilk uluslararası görevlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

TÖREN KITASINA TÜRKÇE SELAM: "MERHABA ASKER"

Uçaktan inişin ardından resmi karşılama törenine geçildi. Kırmızı halıda yürüyen ABD Başkanı Donald Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe olarak "Merhaba asker" diyerek selamladı.

İLK GÖRÜŞME HAVALİMANINDA GERÇEKLEŞTİ

Karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Trump, havalimanındaki makam katına geçerek zirve öncesindeki ilk kısa görüşmelerini burada gerçekleştirdi. İki lider, NATO Zirvesi'nin yoğun gündemi kapsamında daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde (Beştepe) baş başa ve heyetler arası kapsamlı bir görüşme daha yapacak.

Kaynak: Haberler.com