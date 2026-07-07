Süper Lig'in yeni takımından Aubameyang bombası! Sessiz sedasız İstanbul'a getirdiler

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, yaz transfer döneminin en çok konuşulacak ve ses getirecek hamlelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlılar, dünyaca ünlü Gabonlu golcü Pierre-Emerick Aubameyang'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI, İSTANBUL'A AYAK BASTI

Salim Manav'ın haberine göre; Çorum FK yönetimi, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giyen tecrübeli santrfor Pierre-Emerick Aubameyang ile yürüttüğü transfer görüşmelerinde kişisel şartlar konusunda tam anlaşma sağladı. Büyük gizlilik ve kararlılıkla yürütülen operasyonun ardından 37 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, resmi sözleşme işlemlerini tamamlamak ve transferini noktalamak üzere İstanbul'a ayak bastı.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN İMZAYI ATACAK

İstanbul'da detaylı bir sağlık kontrolünden geçecek olan Gabonlu golcünün, herhangi bir pürüz çıkmaması durumunda kendisini Çorum FK renklerine bağlayan resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

KARİYERİ GÖZ DOLDURUYOR

Kariyerinde Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona, Chelsea ve Marsilya gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde boy gösteren ve attığı gollerle adından söz ettiren tecrübeli yıldız, bu transferin gerçekleşmesiyle kariyerinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla Ligue 1'de etkileyici bir performans ortaya koyan Aubameyang, çıktığı 41 resmi maçta 14 gol ve 10 asistlik katkı sağlayarak kalitesini bir kez daha kanıtlamıştı.