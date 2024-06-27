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Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, İstanbul Valiliği'nden açıklama var

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İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. AFAD ekipleri çökmenin yaşandığı dinleme yaparken, çevre evler boşaltıldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak içerisinde bulunan 4 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak binada çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği Bahçelievler'de kısmen çöken bina ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "27.06.2024 Perşembe günü saat 04.45 sıralarında Bahçelievler İlçesi Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan ve 1980 yılında yapıldığı tespit edilen 4 katlı binada kısmi çökme meydana gelmiştir.

Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, İstanbul Valiliği'nden açıklama var

Olay yerine çok sayıda Afad, itfaiye, 112 acil ve emniyet ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, İstanbul Valiliği'nden açıklama var

ÇEVRE BİNALAR TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, İstanbul Valiliği'nden açıklama var

Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, İstanbul Valiliği'nden açıklama var

Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, İstanbul Valiliği'nden açıklama var

Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, İstanbul Valiliği'nden açıklama var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bahçelievler İstanbul AFAD Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Abdullah Dökmeci:

Çok yaşlanmış binaları gözden geçirmemiz gerekir. 44 yıllık bina.İnşaAllah can kaybımız yoktur.Bina sakinlerine ve yakınlarına geçmiş olsun

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Baki Güven:

Daha deprem olmadan yıkılıyor, büyük istanbul depreminde ist yarısı yok olucak ama hala kentsel dönüşüme girmeyen birçok yer var yazık bu belediyelere

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Fırat Günay:

İstanbul'a Allah 6 üzeri deprem yaşatmasın inşallah. Yoksa hali çok kötü olur. Daha deprem olmadan kendi kendine çöküyor binalar.

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0
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