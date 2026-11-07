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Sergen Yalçın'ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor

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Sergen Yalçın'ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor Haber Videosunu İzle
Sergen Yalçın'ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor
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A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı aday kadroda Mert Müldür'e yer vermemesi, geçmişte yaşanan ilginç bir olayı yeniden hatırlattı. Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde Fenerbahçeli futbolcuya "Mert Güldür" diye seslenmesi, kadro kararının ardından yeniden konuşulmaya başlandı.

  • A Milli Takım teknik direktörü Sergen Yalçın, 6 Kasım'da Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroya Fenerbahçe'de forma giyen sağ bek Mert Müldür'ü almadı.
  • Yalçın, Ekol TV'de yorumculuk yaptığı dönemde Mert Müldür'ün ismini "Mert Güldür" olarak telaffuz etmişti; bu dil sürçmesi kadro açıklamasının ardından yeniden gündeme geldi.
  • Mert Müldür, kadroya alınmamasının ardından Instagram hesabından A Milli Takım formasıyla çekilmiş siyah-beyaz bir fotoğraf paylaştı ve fotoğrafa açıklama eklemedi.

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, 6 Kasım'da Belçika ve Fransa karşılaşmaları için belirlediği 26 kişilik aday kadroyu açıkladı. Listede Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür'ün bulunmaması dikkat çekerken Yalçın'ın geçmişte futbolcunun ismini yanlış söylediği anlar yeniden hatırlandı. Kadroya davet edilmeyen Müldür'ün kararın ardından yaptığı dikkat çekici paylaşım da tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

YILLAR ÖNCE "MERT GÜLDÜR" DEMİŞTİ

Sergen Yalçın, teknik direktörlük görevinden önce Ekol TV'de futbol yorumculuğu yaptığı dönemde Mert Müldür'den söz ederken futbolcunun ismini "Mert Güldür" olarak telaffuz etmişti. O dönem yaşanan bu dil sürçmesi, Yalçın'ın A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından yeniden hatırlandı.

Tecrübeli teknik adamın ilk aday kadrosunda Mert Müldür'e yer vermemesiyle birlikte geçmişteki görüntüler tekrar konuşulmaya başlandı. Yalçın'ın yıllar önce yanlış telaffuz ettiği futbolcuyu bu kez kadroya çağırmaması, dikkat çekici bir tesadüf olarak değerlendirildi.

MERT MÜLDÜR'Ü MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRMADI

Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı kadroda Mert Müldür bulunmadı. Savunma hattında Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak ve Zeki Çelik'e yer veren Yalçın, Fenerbahçeli sağ beki tercih etmedi.

Müldür'ün yanı sıra Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu da önceki aday kadroda bulunmalarına rağmen yeni listeye alınmayan isimler arasında yer aldı.

MERT MÜLDÜR'DEN DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF

Aday kadronun açıklanmasının ardından Mert Müldür, Instagram hesabından A Milli Takım formasıyla çekilmiş siyah-beyaz bir fotoğrafını yayımladı. Sırtında isminin ve 18 numaranın bulunduğu formayla tünele doğru yürürken görülen futbolcu, fotoğrafına herhangi bir açıklama eklemedi.

Müldür'ün bu paylaşımı kadroya alınmamasına yönelik bir sitem olarak yorumlansa da milli futbolcu, Sergen Yalçın'ın tercihi hakkında doğrudan bir açıklamada bulunmadı.

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıUnreal:

Mert Maldır demiş sandım..:))

Yorum Beğen0
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yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Mudanya null:

Hey yalçın senide milli takım başına getirdiler ya fazla alışma demekki bir kuyruk acın var orası Milli takım Beşiktaş değil

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Yorum Beğenme0

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