Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil

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Sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına uzanan sürecin ayrıntıları gün yüzüne çıktı.

Türkiye gazetesi yazarı Kubilay Gülbek, savcılığın üzerinde durduğu üç önemli bulguyu kaleme aldı. Dosyada Özata Denizcilik hisseleri üzerinden gerçekleştirilen işlemler, şüpheliler arasındaki telefon trafiği ve para transferleri dikkat çekti.

İLK DELİL: HTS KAYITLARI VE TELEFON GÖRÜŞMELERİ

Gülbek'in aktardığı bilgilere göre, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla tutuklanan Kaya'nın, Özata Denizcilik hisselerine 163 milyon liralık yatırımla girdiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında Kaya ile Tera Yatırım'ın sahibi Emre Tezmen ve Erdin Özel arasındaki iletişim trafiği incelendi. Hisselerin alım ve satım tarihleri arasında gerçekleştirilen telefon görüşmeleri ile HTS kayıtları, dosyanın önemli başlıklarından biri oldu.

Gülbek ayrıca, soruşturma kapsamında tutuklanan bazı kişilerin ifadelerinde de Kaya'nın adının geçtiğini aktardı.

İKİNCİ DELİL: 1 MİLYAR 444 MİLYON LİRALIK İŞLEM

Dosyada öne çıkan ikinci ayrıntı, Özata Denizcilik hisselerinin satış sürecinde gerçekleştirilen fon işlemleri oldu.

Gülbek'in yazısına göre Tera Yatırım, Kaya'nın 1 milyar 444 milyon liralık yatırım fonunu kendi hesapları üzerinden satın aldı. SPK ve MASAK incelemelerine konu olan bu işlemde, diğer yatırımcılara satılması gereken senetlerin Tera Yatırım'ın THF isimli fonunda toplandığı aktarıldı.

Ardından söz konusu senetlerin daha düşük fiyatlardan yatırımcılara satıldığı, aynı gün Tera'nın THF ve TP2 fonlarının temerrüde düştüğü belirtildi.

ÜÇÜNCÜ DELİL: PARA HESABA AYNI GÜN AKTARILDI

Soruşturmada dikkat çeken üçüncü ayrıntı ise hisse satışından elde edilen paranın Kaya'nın hesabına aktarılma yöntemi oldu.

Özata Denizcilik hisselerinde normal takas süresi T+2, yani iki iş günü olarak uygulanırken Gülbek'in aktardığına göre Kaya'ya yapılan ödemede farklı bir yöntem izlendi.

Kaya'nın hisse satışından elde ettiği kazanç, T+0 yöntemiyle satışın hemen ardından virman yoluyla hesabına aktarıldı. İşlemin Tera Yatırım tarafından organize edilmesi, soruşturmada incelenen önemli bağlantılardan biri olarak öne çıktı.

1 MİLYAR 344 MİLYON LİRANIN İZİ SÜRÜLÜYOR

Soruşturmanın bir diğer önemli başlığını ise Kaya'ya aktarıldığı belirtilen 1 milyar 344 milyon liranın kaynağı oluşturuyor.

Gülbek'in aktardığına göre, Tera Yatırım'ın söz konusu tutarı hangi kaynaklardan temin ettiği ve paranın hangi işlemler üzerinden aktarıldığı araştırılıyor.

Böylece dosyada telefon kayıtları, fon alım satımları ve para transferleri olmak üzere üç ayrı başlık öne çıkarken, işlemlerin hukuki niteliğine ilişkin değerlendirme yargılama sürecinde yapılacak.

★ Okurların en beğendiği yorum Birşey demedimki: En fazla 3 ay sonra lüksüne geri döner. Saf halkın gazını almak için tutuklama yapıldı. Bu halka öpen yakışır. Tüm yorumlar (2)

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