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Yabancı Damat'ın senaristi Güliz Kucur hayatını kaybetti

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Yabancı Damat'ın senaristi Güliz Kucur hayatını kaybetti
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Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarına imza atan senarist Güliz Kucur, 61 yaşında hayatını kaybetti. Yabancı Damat, Aliye, Süper Baba, Deli Yürek, Aynalı Tahir ve İkinci Bahar gibi milyonların hafızasında yer eden dizilerin senaryolarında emeği bulunan Kucur'un vefatı, televizyon dünyasını yasa boğdu. Hayvanlara duyduğu sevgiyle de tanınan usta senarist, 7 Kasım Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak.

  • Senarist Güliz Kucur 61 yaşında hayatını kaybetti.
  • Kucur'un senaryosunda imzası bulunan yapımlar arasında Yabancı Damat, Aliye, Süper Baba, Deli Yürek, Aynalı Tahir ve İkinci Bahar yer alıyor.
  • Kucur'un cenazesi 7 Kasım Cumartesi günü öğle namazının ardından Hacı Sarıgül Camii'nden kaldırılarak Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Türk televizyon dünyası, pek çok unutulmaz dizinin arkasındaki isimlerden birini kaybetti. 61 yaşında yaşamını yitiren senarist Güliz Kucur'un cenaze programı da belli oldu.

USTA SENARİST GÜLİZ KUCUR HAYATINI KAYBETTİ

Türk televizyonlarının bir dönemine damga vuran dizilerin senaryolarında imzası bulunan Güliz Kucur, 61 yaşında hayatını kaybetti. Yıllar boyunca farklı türlerdeki televizyon yapımlarında görev alan Kucur, özellikle geniş izleyici kitlelerine ulaşan dizilerle tanınıyordu. Dramdan aile hikayelerine kadar pek çok farklı yapımda emeği bulunan usta senarist, karakterleri ve hikayeleriyle izleyicilerin hafızasında yer edinen projelerin hazırlanmasında rol oynadı. Kucur'un ölüm nedeni hakkında ise aktarılan bilgilerde herhangi bir açıklama bulunmuyor.

YABANCI DAMAT VE ALİYE'NİN SENARYOLARINDA İMZASI VARDI

Güliz Kucur'un televizyon kariyerinde öne çıkan yapımların başında Yabancı Damat ve Aliye geliyor. Yayınlandıkları dönemde geniş kitlelere ulaşan iki dizi de Türk televizyon tarihinin unutulmayan yapımları arasında yer alıyor. Yabancı Damat, farklı kültürlerden gelen iki insanın aşkını ve aileler arasındaki ilişkileri konu alırken Aliye, hayatını yeniden kurmaya çalışan bir kadının mücadelesini izleyiciyle buluşturmuştu. Kucur, bu yapımların senaryolarındaki katkısıyla televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı hikayelerin oluşturulmasında görev aldı. Her iki dizi de yıllar geçmesine rağmen televizyon tarihinin dikkat çeken projeleri arasında gösteriliyor.

SÜPER BABA'DAN DELİ YÜREK'E UNUTULMAZ DİZİLER

Usta senaristin çalışmaları yalnızca Yabancı Damat ve Aliye ile sınırlı değildi. Süper Baba, Deli Yürek, Aynalı Tahir ve İkinci Bahar da Güliz Kucur'un senaryolarında emeği bulunan yapımlar arasında yer aldı. Özellikle aile ilişkilerini merkeze alan Süper Baba ve İkinci Bahar, izleyiciler üzerinde iz bırakan televizyon projelerinden oldu. Deli Yürek ve Aynalı Tahir ise farklı hikayeleri ve karakterleriyle dönemin sevilen dizileri arasında yer aldı.

GÜLİZ KUCUR'UN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

61 yaşında hayatını kaybeden Güliz Kucur'un son yolculuğuna uğurlanacağı tarih ve yer de açıklandı. Usta senaristin cenazesi, 7 Kasım Cumartesi günü öğle namazının ardından Hacı Sarıgül Camii'nden kaldırılacak. Kucur'un naaşı, cenaze töreninin ardından Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Haberler.com
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