Yeşilçam oyuncusu Bahar Erdeniz'in son hali ortaya çıktı

Yeşilçam oyuncusu Bahar Erdeniz'in son hali ortaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
1970'li yıllarda güzelliğiyle Yeşilçam'ın unutulmaz kadın oyuncuları arasına giren Bahar Erdeniz, yıllar sonra ortaya çıkan son görüntüsüyle dikkat çekti. 1971 yılında Türkiye Mankenler Kraliçesi seçildikten sonra sinemaya adım atan Erdeniz, kariyerinin zirvesindeyken Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Engin Verel ile evlenerek Fransa'ya yerleşmişti. Uzun yıllardır kameralardan uzak bir hayat süren eski oyuncunun son halini görenler şaşırdı.
- 1970'li yıllarda sinemaya adım atan Bahar Erdeniz, bir güzellik yarışmasında birincilik elde etmesinin ardından Yeşilçam'da tanınan bir oyuncu ve manken haline geldi.
- Erdeniz, kariyerinin zirvesindeyken Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Engin Verel ile evlendi ve evliliğinin ardından oyunculuğa ara vererek Fransa'ya yerleşti.
- Uzun yıllardır kameralardan uzak yaşayan Erdeniz'in yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafları, güzelliğini koruduğu yönünde ilgi gördü.
Yeşilçam'ın bir dönemine güzelliğiyle damga vuran Bahar Erdeniz, uzun bir aranın ardından yeniden merak konusu oldu. Sinemayı bırakarak gözlerden uzak yaşamayı seçen eski yıldızın son görüntüsü, hayranlarını yıllar öncesine götürdü.
YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ GÜZELLERİNDENDİ
Türk sinemasının altın yıllarında kamera karşısına geçen Bahar Erdeniz, etkileyici bakışları ve esmer güzelliğiyle dönemin dikkat çeken kadın oyuncuları arasında yer aldı. 1970'li yıllarda sinema dünyasına adım atan Erdeniz'in yıldızı, güzellik yarışmasında elde ettiği birinciliğin ardından parladı. Genç yaşta tanınmaya başlayan Erdeniz, kısa sürede Yeşilçam yapımcılarının ilgisini çekti. Mankenlikten oyunculuğa uzanan kariyeri boyunca dönemin tanınan yüzlerinden biri haline geldi. Ancak sinema dünyasındaki yükselişini sürdürmek yerine özel hayatına öncelik vererek farklı bir yaşam kurmayı tercih etti.
16 YAŞINDA EVLENDİ, İSVEÇ'E YERLEŞTİ
Bahar Erdeniz'in hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri henüz 16 yaşındayken gerçekleşti. Amerikan Kız Koleji'nde eğitim gören Erdeniz, genç yaşta mühendis Yalçın Erdeniz ile evlendi ve İsveç'e yerleşti. İsveç'te bulunduğu dönemde bir yıl psikoloji eğitimi alan Erdeniz, daha sonra Türkiye'ye döndü. Genç kadının hayatını değiştiren gelişme ise katıldığı güzellik yarışmasında yaşandı. 21 Mayıs 1971'de Emek Sineması'nda düzenlenen Türkiye Mankenler Kraliçesi yarışmasında birinci seçilen Erdeniz, bu başarısıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Yarışmada kazandığı birincilik, ona sinema dünyasının kapılarını açtı.
KARİYERİNİN ZİRVESİNDE FUTBOLCU ENGİN VEREL İLE EVLENDİ
Bahar Erdeniz, Yeşilçam'da tanınan bir oyuncu haline gelmesinin ardından özel hayatıyla da dikkat çekti. Ünlü oyuncu, kariyerinin en parlak dönemlerinden birinde Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Engin Verel ile evlendi. İkilinin evliliği, dönemin gazetelerinde geniş yer buldu. Sinema dünyasının tanınan güzellerinden biri ile ünlü futbolcunun hayatlarını birleştirmesi, o yılların dikkat çeken birliktelikleri arasında yer aldı. Erdeniz, evliliğinin ardından oyunculuğa ara verdi ve Fransa'ya yerleşti. Zamanla sinema kariyerini tamamen geride bırakan eski oyuncu, uzun yıllar boyunca kameralardan uzak yaşamayı tercih etti.
YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN FOTOĞRAFLARI ŞAŞIRTTI
Uzun yıllardır kameralardan uzak yaşayan Bahar Erdeniz'in son fotoğrafları, Yeşilçam dönemini hatırlayan izleyicilerin ilgisini çekti. Eski oyuncunun yıllar sonraki görünümünü görenler, güzelliğini koruduğuna dikkat çekti.