11 üniversiteye rektör atandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla 11 üniversiteye rektör atandı. Atama yapılan 11 üniversiteden 7'sinde rektör değişikliğine gidilirken, 4 üniversitenin mevcut rektörü görevini sürdürdü.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversiteye rektör ataması yapıldı ve kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
- Erciyes, Kayseri, Kırıkkale, Konya Teknik, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Şırnak ve Trabzon üniversitelerine yeni rektörler atandı.
- Eskişehir Teknik, Isparta Uygulamalı Bilimler, Malatya Turgut Özal ve Muğla Sıtkı Koçman üniversitelerinin mevcut rektörleri yeniden aynı göreve atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlarla 7 üniversitenin rektörü değişirken, 4 üniversitenin mevcut rektörü yeniden aynı göreve atandı.
7 ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR ATANDI
Kararlara göre, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Ulucak, Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Orçan ve Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Çelik atandı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Tatlı, Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Baz ve Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın getirildi.
4 REKTÖR GÖREVİNİ KORUDU
Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ise yeniden aynı göreve atandı.