Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha

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Tır lastiğini tamir eden ustaları çömelerek izleyen kişi, birkaç santim farkla büyük bir faciadan kurtuldu.

Tamirhanede tır lastiği değişimi ve tamiri yapıldığı sırada yaşanan olayda, çalışmaları yakından takip eden bir vatandaş facianın eşiğinden döndü. Ustaların işlemini hemen yanı başlarında çömelerek izleyen kişi, basınçla patlayan lastiğin birkaç santim uzağına düşmesi ile hayatta kaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısezgin ÇİÇEK:

Tır lastikleri böyle ulu orta şişirilmez. Bu iş için yapılmış özel kafeslerinin içinde şişirilir. Ben daha böyle bir kafes kullanana rastlamadım. İş güvenliği bilincimiz çok zayıf.

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Haber Yorumlarısezgin ÇİÇEK:İlk yorumu

Tır lastiği bu iş için yapılmış özel kafeste şişirilir, bizimkiler çok bildikleri için böyle önlemler almaz maalesef

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Haber Yorumlarıenginkaya7:

zaten insanin basina ne gelirse hep bi meraktan ,,

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