Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha

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Tamirhanede tır lastiği değişimi ve tamiri yapıldığı sırada yaşanan olayda, çalışmaları yakından takip eden bir vatandaş facianın eşiğinden döndü. Ustaların işlemini hemen yanı başlarında çömelerek izleyen kişi, basınçla patlayan lastiğin birkaç santim uzağına düşmesi ile hayatta kaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Haberler.com