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Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak

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Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
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TBMM gündemine taşınan yeni kanun teklifleriyle pilotlar, doktorlar, mühendisler ve öğretmenler dahil birçok meslek grubunun 5 ila 15 yıl arasındaki kıdem şartlarıyla yeşil pasaport kapsamına alınması hedefleniyor.

  • TBMM'ye sunulan kanun teklifleriyle pilotlar, sağlık çalışanları, mühendisler, mimarlar, mali müşavirler, muhtarlar ve öğretmenler dahil 10 meslek grubuna hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesi öngörülüyor.
  • Tekliflerde pilotlar için en az 5 yıl fiili uçuş, hekim, diş hekimi, veteriner hekim ve serbest eczacılar için 15 yıl, öğretmenler için 10 yıl, TMMOB üyeleri için 10 veya 15 yıl mesleki kıdem şartı yer alıyor.
  • Düzenlemeler henüz yasalaşmadı; tekliflerin yürürlüğe girmesi için TBMM komisyonları ve Genel Kurul onay süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.

Türkiye'de hususi damgalı pasaport hakkının genişletilmesine yönelik talepler TBMM gündeminde yer almaya devam ederken; pilotlardan doktorlara, mühendislerden özel okul öğretmenlerine kadar birçok meslek grubu için hazırlanan kanun teklifleri meclise sunuldu.

Hususi damgalı (yeşil) pasaport kapsamının genişletilmesi talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan kanun teklifleri; pilotlar, sağlık çalışanları, mühendisler, mali müşavirler, muhtarlar ve öğretmenler gibi geniş bir meslek kitlesini kapsıyor. Hazırlanan tekliflerde meslek gruplarına göre 5, 10 ve 15 yıllık fiili çalışma şartları öngörülüyor.

PİLOTLARA 5 YIL, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 15 YIL ŞARTI

Meclis'e sunulan teklifte, pilot lisansını aldıktan sonra en az 5 yıl fiilen uçuş hizmetinde bulunan kişilere yeşil pasaport verilmesi öngörülüyor. Sağlık alanında ise kamu veya özel sektörde en az 15 yıl fiilen görev yapan hekim, diş hekimi, veteriner hekim ve serbest eczacıların kapsama alınması isteniyor. Düzenleme yasalaşırsa kıdem şartını karşılayan özel sektör sağlık çalışanları da bu haktan yararlanabilecek.

MÜHENDİS, MİMAR, MALİ MÜŞAVİR VE MUHTARLAR DA LİSTEDE

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) kayıtlı meslek mensupları için 10 veya 15 yıllık mesleki kıdem şartları gündeme getirildi. Sunulan diğer tekliflerde ise köy ve mahalle muhtarlarının yanı sıra yeminli mali müşavirler ile en az 15 yıl kıdemli serbest muhasebeci mali müşavirlerin yeşil pasaport alabilmesi amaçlanıyor.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNE... 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında fiilen görev yapan ve en az 10 yıl hizmet süresini tamamlayan öğretmenlere de hususi damgalı pasaport verilmesi teklif edildi. Kabul edilmesi durumunda özel okul öğretmenleri ilk kez bu haktan faydalanacak.

DÜZENLEMELER HENÜZ YASALAŞMADI

Pilot, sağlık çalışanı, mühendis, mimar, muhtar, mali müşavir ve özel okul öğretmenlerini kapsayan teklifler henüz yürürlüğe girmedi. Düzenlemelerin kanunlaşması için TBMM komisyonları ile Genel Kurul'daki onay süreçlerinin tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
Teoman Teo:Yapin yapin zaten yesil pasaportun degeri kalmadi Avrupa yesil pasaportlara vize uygulayacak AB meckisinde bu konuda calismalar yapiluyor
Tüm yorumlar (17)
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıTeoman Teo:★ Okurların en beğendiği

Yapin yapin zaten yesil pasaportun degeri kalmadi Avrupa yesil pasaportlara vize uygulayacak AB meckisinde bu konuda calismalar yapiluyor

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Amaç pasaport harçları ile kasaya para gelsin yoksa yeşil sarı rengi ne olursa olsun pasaport hikaye , adamlar vizeyi koymuş şu an elli civarı ülke yeşilden de vize istiyor

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Haber YorumlarıENDER DENİZ:

Yurt dışına gidebilen memur varmıda millet aç aç ne pasaportu

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Haber YorumlarıFUAT SÖYLER:

YUH ARTIK. HERKESE VERİN BİTSİN BU İŞ.

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Haber YorumlarıErdi KATA:

bol keseden atan kanun teklifi ancak Muhalefete aittir. iktidara geldiklerinde ilk soruda tek cevap şudur, çalışmalar devam ediyor.nokta. boş haber

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Haber Yorumlarıokanptc:

16 yillik memurum alamadim, bu kanun gecsin AYM ye iptal davasi acicam. siz önce 15 yilini dolduran memurlara verin

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