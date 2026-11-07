Milli takıma katılmayı reddeden Iraklı futbolcu Montader Madjed'e idam tehdidi

Milli takıma katılmayı reddeden Iraklı futbolcu Montader Madjed'e idam tehdidiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsveç'in Hammarby takımında forma giyen Iraklı futbolcu Montader Madjed, milli takımdan gelen daveti geri çevirmesinin ardından ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Irak kulübü Al-Shorta'nın yöneticisi Adi al-Rubaie, 21 yaşındaki futbolcu için "Ülkemin adına saygı göstermeyen kişiyi idam ettiririm." dedi. Irak Futbol Federasyonu ise açıklamaya tepki göstererek yönetici hakkında yasal işlem başlatılmasını istedi.
- Al-Shorta Yönetim Kurulu Üyesi Adi al-Rubaie, milli takım davetini reddeden Montader Madjed'i "Ülkemin adına saygı göstermeyen kişiyi idam ettiririm" sözleriyle tehdit etti.
- Irak Futbol Federasyonu, Madjed'e yönelik tehdidi kınayarak Al-Rubaie hakkında yasal işlem başlatılmasını talep etti.
- İsveç ve Irak vatandaşlığı bulunan 21 yaşındaki sağ kanat Madjed, 2023'te İsveç yerine Irak Milli Takımı'nı tercih etmiş ve dört kez A Milli Takım forması giymişti.
Irak Milli Takımı'nda Montader Madjed'in kadroya katılmayı reddetmesiyle başlayan tartışma, bir kulüp yöneticisinin sözleriyle büyüdü. Al-Shorta Yönetim Kurulu Üyesi Adi al-Rubaie'nin genç futbolcuyu idamla tehdit etmesi, Irak Futbol Federasyonunun da tepkisini çekti.
"ÜLKEMİN ADINA SAYGI GÖSTERMEYEN KİŞİYİ İDAM ETTİRİRİM"
Dijlah televizyonuna konuşan Al-Shorta yöneticisi Adi al-Rubaie, milli takım davetini kabul etmeyen Montader Madjed'i hedef aldı. Al-Rubaie, "Ülkemin adına saygı göstermeyen kişiyi idam ettiririm." ifadelerini kullandı. Sunucunun bu sözlerin aşırı olup olmadığını sorması üzerine ise "Hayır, kesinlikle abartılı değil." yanıtını verdi.
FEDERASYONDAN SERT TEPKİ
Irak Futbol Federasyonu, genç oyuncuya yönelik tehdidi kınadı. Federasyon Sözcüsü Ahmed Al-Falluji, "Bu iğrenç bir açıklama. Bu sözleri sarf eden kişi hakkında yasal işlem başlatılmalı." diyerek Al-Rubaie'ye tepki gösterdi.
İSVEÇ YERİNE IRAK'I TERCİH ETMİŞTİ
İsveç ve Irak vatandaşlığı bulunan 21 yaşındaki Montader Madjed, İsveç'in Hammarby takımında forma giyiyor. Alt yaş kategorilerinde İsveç Milli Takımı'nı temsil eden sağ kanat, 2023 yılında tercihini Irak'tan yana kullanmış ve ülkenin A Milli Takımı'nda dört kez görev almıştı.
DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEDİ
Ancak bu yılın başlarında arkadaşlarının Irak Milli Takımı ile alay ettiği bir videonun gündeme gelmesi, Madjed ile milli takım arasındaki ilişkileri germişti. Yaşananların ardından hatasını kabul eden futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın kadrosuna dahil edilmemişti.
YENİDEN DAVET EDİLDİ AMA KABUL ETMEDİ
Taraflar arasındaki ilişkilerin düzelmeye başlaması üzerine Irak Milli Takımı Teknik Direktörü Graham Arnold, Madjed'i yeniden kadroya çağırdı. Ancak genç futbolcu, daveti kabul etmedi. Kararına ilişkin konuşan Madjed, "Bu karmaşık bir durum ve şu anda öncelikle buraya odaklanmak istiyorum. Şimdilik herhangi bir yere uçmak istemiyorum." dedi.