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Mini etek abiyi çileden çıkardı: Yağmurlu günde cenaze kaldıramayız

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Mini etek abiyi çileden çıkardı: Yağmurlu günde cenaze kaldıramayız
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Mini etek giyen genç bir kadın ile abisi arasında geçen mesajlaşma dikkat çekti. Kardeşinin kıyafetine sert tepki gösteren abi, "Senin o bacaklarını kırarım Derya" diyerek tehditler savurdu. Genç kadının, abisinin kız arkadaşını örnek göstermesi üzerine ikili arasındaki tartışma daha da büyüdü.

  • Derya adlı genç kadın, aile grubunda paylaştığı videoda mini etek giydiği için abisi tarafından eve dönüp üstünü değiştirmesi yönünde uyarıldı.
  • Abisi, Derya'ya "Senin o bacaklarını kırarım" ve "yağmurlu günde cenaze kaldıramayız" ifadelerini kullandı.
  • Derya, abisinin kız arkadaşının da mini etek giydiğini belirterek tepki gösterdi; abisi ise konunun değiştirilmemesini söyledi.

Mini etek giyen Derya isimli genç kadın, aile grubunda abisiyle yaşadığı mesajlaşmanın ekran görüntüsünü yayımladı. Kardeşinin kıyafetini gördükten sonra sinirlenen abi, genç kadına eve dönmesini söyleyerek sert ifadeler kullandı.

"YAĞMURLU GÜNDE CENAZE KALDIRAMAYIZ"

Aile grubuna kısa bir video gönderen genç kadın, "Günaydın canım ailemmm hava yağmurlu bugün orda nasıl" mesajını yazdı. Ancak abisinin videoda gördüğü kıyafete tepkisi sert oldu.

Genç kadına "Senin o bacaklarını kırarım Derya" diyen abi, ardından "Çabuk eve geri dön üstüne düzgün bir şey giy benim asabımı bozma yağmurlu günde cenaze kaldıramayız" ifadelerini kullandı.

"SENİN KIZ ARKADAŞIN DA MİNİ ETEK GİYİYOR"

Abisinin sözlerine karşılık veren Derya, "Eee senin kız arkadaşın da mini etek giyiyor ona bunları söylüyor musun?" diyerek tepki gösterdi. Bu soruya sinirlenen abi ise "Lan benim kız arkadaşım ne alaka konuyu değiştirme Derya" yanıtını verdi.

Kardeşinin kıyafetine müdahale eden abinin, kendi kız arkadaşıyla ilgili soruya verdiği yanıt da mesajlaşmadaki dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

Kaynak: Haberler.com
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