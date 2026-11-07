Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi

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Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynanan karşılaşmada sol dizinden sakatlanan 27 yaşındaki golcünün sağlık durumuyla ilgili kulüpten resmi açıklama geldi. Yapılan kontrollerde dizinde serbest fragman tespit edilen Osimhen'in ameliyat edilmesine karar verildi. Nijeryalı yıldızın sahalardan uzak kalacağı süre ve kaçıracağı karşılaşmalar da netleşmeye başladı.

OSIMHEN AMELİYAT OLACAK

Galatasaray'ın açıklamasına göre Stuttgart karşılaşmasında sol dizinden sakatlanan Victor Osimhen'in MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edildi. Nijeryalı futbolcunun bugün Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktoru Yener İnce tarafından artroskopik diz cerrahisi geçireceği bildirildi. Yaşadığı sakatlık nedeniyle yıldız golcü, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldı.

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Ameliyatın ardından tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlayacak olan Osimhen'in yaklaşık 3 hafta forma giyemeyeceği öngörülüyor. Galatasaray sağlık heyeti, Nijeryalı futbolcunun iyileşme sürecini yakından takip edecek. Golcü oyuncunun takıma dönüşü ise ameliyat sonrası sağlık durumuna göre şekillenecek.

AMEDSPOR VE SAMSUNSPOR MAÇLARINI KAÇIRACAK

Osimhen'in sakatlığı, Galatasaray'ın önündeki maç programını da etkiledi. Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının kadrosundan çıkarılan Nijeryalı yıldızın milli ara sonrasında oynanacak Samsunspor maçında da görev yapması beklenmiyor. Böylece sarı-kırmızılı ekip, iki lig karşılaşmasında önemli gol silahından yararlanamayacak.

ASTON VILLA MAÇINA YETİŞTİRİLMEK İSTENİYOR

Galatasaray'ın Osimhen için belirlediği hedef tarih ise 24 Kasım. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynanacak kritik karşılaşmaya yetişmesini istiyor. Ancak Nijeryalı golcünün bu maçta forma giyip giyemeyeceği, ameliyatın ardından geçireceği rehabilitasyon sürecine bağlı olacak. Galatasaray'ı Aston Villa karşılaşmasının ardından Süper Lig'de Beşiktaş derbisi bekliyor.

11 MAÇTA 13 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 11 karşılaşmada 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Sarı-kırmızılıların hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olan 27 yaşındaki futbolcunun yokluğunda teknik heyetin nasıl bir tercih yapacağı merak ediliyor.

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