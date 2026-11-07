Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor

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Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) öncesinde kent genelinde hazırlıklar sürüyor. Çok sayıda devlet lideri, uzman ve uluslararası temsilcinin katılacağı organizasyon nedeniyle Antalya Valiliği yeni tedbirleri açıkladı. Yayımlanan genelgeyle 7 ilçede eğitime ilişkin düzenlemeye gidilirken bazı kamu çalışanları için de idari izin kararı alındı.

7 İLÇEDE OKULLAR UZAKTAN EĞİTİME GEÇECEK

Antalya Valiliği, COP31 kapsamında düzenlenecek Liderler Zirvesi nedeniyle 11-12 Kasım tarihlerinde 7 ilçedeki bütün resmi ve özel okullarda yüz yüze eğitime ara verileceğini duyurdu. Bu tarihlerde eğitim faaliyetleri uzaktan sürdürülecek.

Kararın uygulanacağı ilçeler şöyle:

Aksu Döşemealtı Konyaaltı Kepez Manavgat Muratpaşa Serik

Valilik, Antalya'nın diğer ilçelerinde eğitim ve öğretimin normal şekilde devam edeceğini bildirdi. Uzaktan eğitime geçilen ilçelerde okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri de iki gün boyunca yapılmayacak.

OKUL YÖNETİCİLERİ GÖREVLERİNİN BAŞINDA OLACAK

Uzaktan eğitim süresince okul yöneticilerinin görevlerine devam edeceği belirtildi. Yöneticiler, eğitim sürecinin takibini gerçekleştirecek, öğrenci ve velilerin sorularını yanıtlayacak ve okul binalarının güvenliğinden sorumlu olacak.

Valilik açıklamasında, "Okul yöneticileri ise eğitim sürecini takip etmek, öğrenci ve velilerin sorularını yanıtlamak, okul binalarının güvenliğini sağlamak üzere görevlerinin başında bulunacak." ifadelerine yer verildi.

KAMUDA ÇALIŞAN ANNELERE 2 GÜN İDARİ İZİN

Genelge kapsamında kamu personeline yönelik de önemli bir düzenleme yapıldı. Belirlenen 7 ilçede görev yapan, okul öncesi veya ilkokul çağında çocuğu bulunan kadın kamu personeli 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli sayılacak.

Ancak uygulama bütün kamu çalışanlarını kapsamayacak. Kurum amirleri, birim yöneticileri ve kritik görevlerde bulunan personel idari izin düzenlemesinin dışında tutulacak.

BU ALANLARDA ÇALIŞANLAR GÖREVLERİNE DEVAM EDECEK

Valilik, kamu hizmetlerinde aksama yaşanmaması için bazı birimlerde çalışan personelin görevlerine devam edeceğini açıkladı.

Genelgede, "COP31 organizasyonunda görevli personelin yanı sıra güvenlik, trafik, sağlık, acil durum, itfaiye, ulaşım, altyapı, enerji, su, temizlik ve belediye hizmetlerinde görev yapan personel görevlerinin başında bulunacak." denildi.

Ayrıca nüfus, tapu, vergi, sosyal güvenlik ve sağlık gibi vatandaşların yoğun olarak hizmet aldığı kamu birimlerinde yeterli sayıda personel bulundurulacağı bildirildi.

ANTALYA'DA COP31 HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31, dünyanın farklı ülkelerinden devlet liderlerini, uzmanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirecek.

Küresel iklim politikalarının ele alınacağı organizasyonda, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik uluslararası çalışmalar ve ortak hedefler değerlendirilecek. Zirve süresince kente günlük 100 bin ziyaretçinin gelmesi hedeflenirken ulaşım, güvenlik ve kamu hizmetleri alanlarında çeşitli tedbirler uygulanacak.

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