Bahçeli: "Siyasi Partilerin Parçalanarak, Ufalanarak Siyaset Üretme Fonksiyonlarını Kaybetmelerini İstemiyoruz"

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biz, Cumhuriyetle yaşıt bir siyasi parti olan CHP'nin kurumsal kimliğinin titizlikle korunmasından yanayız. Siyasi partilerin parçalanarak, ufalanarak siyaset üretme fonksiyonlarını kaybetmelerini istemiyoruz. CHP'deki karışıklığı siyasetteki kurumsallaşmaya vereceği zarar ve demokratik siyasi kültürün gelişmesine sekte vurucu olması açısından değerlendiriyoruz. Bu gibi toplumsal olayları tetikleyici, kaos ve kargaşaya davetiye çıkarıcı fiil ve eylemleri Türkiye'nin huzurunu ve istikrarını tehlikeye sokucu davranışlar olarak görüyoruz. Yaşananların demokratik tepki hakkını aşan bir noktaya evrilmesinden endişe duyuyoruz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesi Başyazarı Yıldıray Çiçek'in sorularını yanıtladı. Bahçeli, CHP'de yaşanan gelişmelerin yeni parti kuruluşuna zemin hazırladığını belirterek, "Özel'in paralel liderliğinde Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde baskı kurulması ve Kılıçdaroğlu'nun arınma siyasetinin teşkilatlardaki ve toplumdaki olumlu karşılığının engellenmesi hedeflenmektedir" dedi. Bahçeli, ayrıca yaşanan süreci yeni parti kurulmasının hazırlık safhası olarak nitelendirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de mutlak butlan kararıyla başlayan parti içi krizin, kısa sürede çözümsüzlüğe evrildiğini belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak sorumlu siyaset anlayışımızın gereği taraflara önerdiğimiz diyalog ve uzlaşı çağrısı bu güne kadar karşılık bulmamıştır" diye konuştu.

CHP içerisindeki iç çekişmenin, önce taraflar arasında çatışmaya dönüştüğünü, sonrasında ise yol ayrımına zemin hazırladığını, yaşanan gelişmelerin, CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültüre ve demokrasiye zarar verici bir noktaya doğru ilerlediğini ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Mutlak butlan kararının verildiği ilk gün tarafların açıklamaları ortaklaşmak için bir umut oluşturmuş olsa da sonrasında gelişen olaylar, CHP içerisinde bir uzlaşmadan süratle uzaklaşıldığını göstermektedir. Manevi iklimiyle barış, huzur ve kardeşlik zemini olan bayram, CHP açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği, kaybedilmiş bir zamana dönüşmüştür."

"ANITKABİR'DE GENÇLİĞE HİTABE'NİN OKUNMASI AYRIŞTIRMA POLİTİKASININ TEHLİKELİ BİR PARÇASI OLMUŞTUR"

Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anıtkabir yürüyüşleri, Türk siyasetinde gerilimli fay hatlarını tetikleyici bir harekete yöneliktir. Zira Gazi Meclis ve Anıtkabir, siyasetin aktüel tartışmalarının dışında, Türk milletinin birlik ve beraberliğini temsil eden milli hafıza mekanlarıdır. Türk milletinin müşterek değerlerini ifade eden milli hafıza mekanlarında yaptığı politik açıklamalarla Özel, demokrasinin, hukuk devletinin ve Atatürk mirasının yegane temsilcisi olarak kendisini göstermeyi amaçlamaktadır. Zira bütün Türk gençliğinin kalbine nakşettiği Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini, Anıtkabir'de okutması, Atatürk üzerinden toplumu ayrıştırma politikasının ve mizanseninin tehlikeli bir parçası olmuştur.

Politik amaçlar uğruna milli hafıza mekanlarının ve milli kahramanların suistimali, bunlar üzerinden 'ya bizdensiniz ya da onlardan' mealinde toplumu ayrıştırıcı dil ve üslup, iç cepheyi tahkim etmeye çalıştığımız bu dönemde, bölgemizdeki ülkeleri istikrarsızlaştırmaya dayalı emperyalist oyunun Türkiye'deki iz düşümünü teşkil etmektedir.

"ÖZEL, ATATÜRK'ÜN MİRASÇISI VE TÜRK GENÇLİĞİNİN ÖNCÜSÜ OLAMAZ"

Özgür Özel, ayrıştırıcı dil ve üslubuyla, Türkiye'nin istikrar ve güven ortamına mugayir hareketleriyle ve saatlerce sufle aldığı odaklardan gelen istekleri sorgusuz uygulama iradesiyle ne Anıtkabir'in bekçisi ne Atatürk'ün mirasçısı ne de Türk gençliğinin lideri olma potansiyeline sahiptir. Bir dönem yönettiği CHP'de ortaya çıkan ve her biri ahlak ve etik sorunu olan meselelere karşı güçlü bir şekilde tavır almaktan imtina eden, partisine yönelik iddiaların üzerine gitmektense üstünü örtmeyi yeğleyen birisi, Atatürk'ün mirasçısı ve Türk gençliğinin öncüsü olamaz.

Milletvekilliği, grup başkan vekilliği, grup başkanlığı ve genel başkanlık yapan Özgür Özel'in, devlet adabından, CHP'nin tarihi ve kurumsal kimliğinden kopuk, Türk siyasi hayatının hafızasını doğru okuyamayan ve Türk milletini politik ajandasındaki gündem maddeleri doğrultusunda provoke eden görünüşte 'ergen devrimciliği' ne CHP ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışını barındırmamaktadır.

"ÖZEL ARINMA SÜRECİNİN TOPLUMDA OLUMLU KARŞILANMASINI ENGELLEMEYİ HEDEFLEMEKTE"

Özgür Özel'in nümayiş siyaseti aynı zamanda CHP teşkilatları arasında safları sıkı tutma gayretinin iz düşümüdür. Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'nin CHP'ye yönelik operasyonlarının taşeronu ve Kemal Bey'in saflarında yer alanların bu operasyonun destekçisi ilan edilmesiyle ilerleyen süreçte Genel Merkez lehine teşkilatlardan saf değiştirecek olanlara da gözdağı verilmesini amaçlamaktadır.

Dolayısıyla Özel'in paralel liderliğinde Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde baskı kurulması ve Kılıçdaroğlu'nun arınma siyasetinin teşkilatlardaki ve toplumdaki olumlu karşılığının engellenmesi hedeflenmektedir. CHP'de arınma sürecine dayanan gayrı ahlaki ve yolsuzluk dosyalarının gün yüzüne çıkmasıyla teşkilatlarda kendisine yönelik desteğin azalması tehlikesine karşı, kendisinden olmayan herkesi peşinen iktidar işbirlikçisi ve hain olarak damgalamak ise Özel'in sorunlu siyaset anlayışının bir yansımasıdır."

"ÖZEL SÜRECİ TOPTAN REDDEDEN BİR YAKLAŞIMLA HAREKET ETMEKTEDİR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 30 Mayıs 2026 tarihinde bayramlaşma amacıyla parti genel merkezine gelerek yaptığı konuşmasında, partide yaşanan yolsuzluk, ahlaksızlık gibi CHP ilkeleriyle bağdaşmayan gelişmelere işaret ederek, bir arınmadan bahsettiğini ve bunlara sebep olanları önceden fark edemediği için partililerden özür dilediğini, "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" sloganıyla partide arınma ve temizlenme kararlılığını ortaya koyduğunu aktardı.

Aynı saatlerde CHP Ankara il başkanlığı önünde Özgür Özel'in bir açık hava toplantısı gerçekleştirdiğini söyleyen Devlet Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bu toplantıda yaptığı konuşmada derhal kongre tarihinin açıklanması gerektiğini, butlan kararının kimseye Genel Başkan meşruiyeti vermeyeceğini, CHP'de mazbatasız Genel Başkanın oturamayacağını, ifade etmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'yi arındırmaktan söz etmiş ve Türkiye için tertemiz bir başlangıç vadetmiştir. Yeni bir kongre için tedbir kararının kalkması gerektiğine değinmiş ve o zamana kadar temizlenmiş bir parti oluşturmak için Genel Başkanlık yetkilerini kullanacağını vurgulamıştır. Özgür Özel ise süreci toptan reddeden bir yaklaşımla hareket etmektedir. Kılıçdaroğlu'nu hükümetle işbirliği yapmakla suçlayarak, gerilimi tırmandıran, taraftar toplamaya çalışan bir çaba içinde görünmektedir. Parti tabanını sağduyuya davet etmek yerine tahrik etmek suretiyle kutuplaşmayı keskinleştirici bir tavır takındığı izlenmektedir. İlk zamanlardaki uzlaşmaya yakın dil tamamen düşmanlaştırıcı bir dile bürünmüştür. Nitekim 2 Haziran 2026 günü nasıl yapılacağına ilişkin karşılıklı yetki tartışmalarından sonra Sayın Özel başkanlığında gerçekleştirilen CHP'nin TBMM Grup toplantısında; 'hain Kemal' sloganları atılması ve bunlara mani olunmaması, dil ve üslup konusunda yaptığımız ikazın önemini ortaya koyarken, taraflarca gemilerin yakılmaya doğru gidildiğinin de işareti olmuştur."

"AÇIKLAMALARIN GEZİ OLAYLARI YIL DÖNÜMÜNDE OLMASI MANİDAR"

Mutlak butlan kararı üzerine Parti genel merkezini baba ocağı tabir ederek teslim etmeyeceklerini ifade eden Özgür Özel ve ekibi, kısa süre sonra partiden ayrılmışlar, oradan TBMM'ne yürümüşlerdir. O süreçte haksızlıktan, hukuki ve siyasi mücadeleden bahsederken 30 Mayıs Perşembe günü Ankara İl başkanlığı önünde yaptığı açık hava toplantısında, 'canımızı ortaya koymaya, fiziki mücadeleye var mısınız' diyerek meseleyi yeni bir boyuta taşımış, oradan da Anıtkabir'e yürümüştür. Ancak Gazi'nin huzurunda yaşanan görüntü hoş olmamış, Anıtkabir'in mehabetine uygun düşmemiştir. Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün parti içi bir mesele için araçsallaştırılmaya çalışılması kabul edilemez bir tutumdur. 31 Mayıs günü de CHP Sözcüsü Zeynel Emre, 'Her türlü siyasi, hukuki ve fiziki mücadeleyi vereceğiz. Meydanlara gideceğiz, mitingler yapacağız, yürüyüşler yapacağız. Sokak sokak dolaşacağız' diyerek fiziki mücadele kavramını Özgür Özel'den sonra tekrarlamıştır. Bu açıklamaların Gezi Parkı olaylarının yıl dönümünde yapılması da manidar olmuştur. Böylesi bir durum karşısında şu soruların sorulması gerekmektedir: İlk defa ve dikkat çekici bir vurguyla servis edilen 'fiziki mücadele' ne anlama gelmektedir? Bu şekilde kimlere ne mesaj verilmeye çalışılmaktadır? Bu bir hazırlığın işareti midir? Toplumda meşru hukuk yollarından sonuç alınmadığı algısı oluşturularak partililerin kışkırtılması kamu güvenliğini de tehdit eden bir tablo ortaya çıkarabilecektir. O sebeple bunların iyi değerlendirilmesi ve kamuoyunun dikkatle hareket etmesi hayati önemdedir."

"CHP'NİN KURUMSAL KİMLİĞİNİN TİTİZLİKLE KORUNMASINDAN YANAYIZ"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhuriyetle yaşıt bir siyasi parti olan CHP'nin kurumsal kimliğinin titizlikle korunmasından yana olduklarını vurgulayarak, "Siyasi partilerin parçalanarak, ufalanarak siyaset üretme fonksiyonlarını kaybetmelerini istemiyoruz. CHP'deki karışıklığı, siyasetteki kurumsallaşmaya vereceği zarar ve demokratik siyasi kültürün gelişmesine sekte vurucu olması açısından değerlendiriyoruz. Bu gibi toplumsal olayları tetikleyici, kaos ve kargaşaya davetiye çıkarıcı fiil ve eylemleri Türkiye'nin huzurunu ve istikrarını tehlikeye sokucu davranışlar olarak görüyoruz. Yaşananların demokratik tepki hakkını aşan bir noktaya evrilmesinden endişe duyuyoruz. Konunun CHP'nin kendi iç meselesi olmaktan çıkarılarak sokaklara taşınma, istismar edilerek toplumsal olaylara zemin hazırlama girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, tesis edilen barış, huzur ve istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"CHP FETÖ ARTIKLARINDAN VE SOKAKTAN MEDET UMMAMALI"

Bahçeli, "Yapılan hamleler, pusuya yatan FETÖ artıkları ve menfaat şebekelerince CHP'nin bölünmesi üzerine inşa edilmişse ve buna uygun zemin hazırlığı, meşruiyet oluşturma çabası, kamuoyuna 'yapacak başka bir şeyimiz kalmadı' mesajı, ayrılmak için haklılık zemini oluşturarak güçlü bir kopma hevesi ise bu Türk milletinin ve CHP seçmeninin ferasetinden kaçmayacaktır" dedi.

Türkiye'nin, siyasete siyaset dışı müdahaleler ve FETÖ operasyonları tecrübesine sahip bir ülke olduğunu ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda, CHP'nin rotasını, uluslararası bağlantı ve etkilenme alanı defalarca aşikar olmuş kişiler belirlememeli buna sağduyulu CHP'liler izin vermemelidir. Hukuki sürecin kabul edilmemesi parti için fiili siyasi bir parçalanmışlığı doğurmuştur. Ancak hukuki süreç işleyecek, kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecektir. Bu nedenle CHP'liler FETÖ artıklarından ve sokaktan medet uman bir anlayıştan kati surette uzak durmalı, CHP'nin iç karışıklıklarını Türkiye sathına taşımayı akıllarından bile geçirmemelidir. 2 Haziran 2026 tarihli Meclis Grup toplantısında işaret ettiğim gibi tekraren Herkesi uyarıyorum: Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezahetten uzaklaşmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp, fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir. TBMM'nin insicamını bozmaya, hukuku hiçe saymaya ve kanunsuzluğa dönüşmemelidir. Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir."

"KÜÇÜK PARTİLERİN TAVIRLARI YENİ BİR İTTİFAK DOĞURMA ÇABASI GÖRÜLMEKTE"

En başında CHP üzerinden oyun oynamanın tehlikelerinden bahşetmiştim. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırılmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. İki CHP görüntüsünün sürmesi onarılması zor tahribatlara, geri dönülmesi mümkün olmayan kararlara ve kopuşlara yol açabilecektir. Bazı marjinal grupların ve küçük partilerin yangına körükle giden tavrı Türkiye'de yeni bir ittifak doğurma çabası olarak görülmektedir. Bu grupların meydanlardaki desteğini sadece demokratik bir tercih olarak kabul etmek aymazlık olacaktır. CHP'de Özgür Özel paralel liderliğinde, olası yeni parti senaryoları da gündemde tutulmakta, bunun için Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma süreci bağlamında atacağı adımların beklendiği değerlendirilmektedir. Silivri'de saatler süren müzakere ve oradan servis edilen açıklamalardan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in olası yeni parti senaryosunu üç sacayağına oturtabilecekleri anlaşılmaktadır. Bunlardan birincisi parti içerisinde disiplin süreçlerine paralel olarak ayrılma takvimi planlanmasıdır. Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluk ve rüşvet iddialarına müstenit adli yargılama sürecinde olan partililerin üyeliklerini askıya alma kararı, bununla beraber İmamoğlu-Özel ekibinin tasfiye süreci, yeni parti kurma çalışmalarını 'CHP iktidar tarafından ele geçirildi' başlığıyla başlatabilecektir.

"ÖZEL'İN SOKAK MİTİNGLERİ PİAR ÇALIŞMASIDIR"

İkincisi toplumsal muhalefetin ve kamuoyunun yeni parti kurma kararına hazırlanmasıdır. Bu bağlamda CHP'ye yakın medya kuruluşlarının Özel'in 'Butlan kararını yırtıp atması, yağmurda ıslanması, TOMA'nın üstünde sol yumruğunu havaya kaldırması, Anıtkabir'de çelenk krizi çıkarmasını' planlı bir şekilde kamuoyuna servis etmesi, bu planın bir parçası olarak görülebilir. Bununla beraber Özel'in sokak mitingleri ve nümayişleri de 'CHP'yi iktidar işgalinden geri alma gayreti' mizanseniyle toplumsal muhalefete yönelik 'son umut, direnen lider' piar çalışmalarının bir ürünü olarak kabul edilebilir. Zira, Özel'in yaptığı mitinglerde marjinal sol grup oluşumlarının yer alması, zafer işareti ile bozkurt işareti yapanların aynı karede servis edilmesi, Özel'i toplumsal muhalefetin doğal lideri olarak lanse etme amacının da bir parçasıdır. Nitekim İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya mecrasından yapmış olduğu açıklamada mutlak butlan davasını kendisine yönelik siyasi operasyonun devamı olarak göstermesi ve bütün toplumu cumhuriyet ve demokrasiye sahip çıkma daveti de bu kurgunun ürünüdür.

"MAHKEME KARARI GERÇEKTİR, ŞİMDİ GENEL BAŞKAN KILIÇDAROĞLU'DUR"

Üçüncüsü ise muhalefet partilerinin bir kısmının sürecin başından itibaren Özel'in yanında hizalanması, yeni parti süreciyle beraber Türk siyasetinde yeni ittifakların kapısını aralayabilecek olmasıdır. Özellikle İP Genel Başkanının Kemal Kılıçdaroğlu'nu muhatap almayacağını açıklaması ve CHP'nin bayramlaşma programında İP ve Zafer Partisi'nin paralel liderlikle bayramlaşmayı tercih etmesi, CHP'de parti içi muhalefetle başlayan ve nifak hareketine dönen süreci, Türk siyasetinde nifak ittifakına dönüştürebilecektir. Zira İP ve Zafer Partisinin siyasi hayatlarını devam ettirebilmeleri için böylesi bir ittifak, parlamentoya yeniden girmeleri açısından bulunmaz bir fırsat olacaktır. Elbette bu husus CHP'deki sürece yönelik aktörlerin tavır ve politik hareketlerine karşı bir projeksiyon sunmaktadır. Sonuç olarak, tartışmalar siyasi olsa da konu hukukidir. Yargı sürecinin sonuçlanmasını beklemek şarttır. Mahkeme kararı gerçektir ve şimdiki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. CHP faaliyetleri meri hukuk çerçevesinde ve yetkili kurullar eliyle yürütülecektir. Nitekim Kemal Kılıçdaroğlu 2 Haziran'da merkez yönetim kurulunu açıklamıştır.

"YOLSUZLUK, YAPANIN YANINA KAR KALMAMALIDIR"

Özgür Özel ve ekibinin parti teşkilatlarına hakimiz görüntüsü verme ve güç gösterisi yapmaya dönük eylemleri siyasi bir nitelik taşımaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümetle işbirliği içinde olduğunu ifade eden 'karşımızda mutlak sultanla mutlak butlan ittifakı vardır' sözleri konuyu mecraından çıkararak hükümetle ilişkilendirmek böylece kendine meşruiyet oluşturmak ve taraftar toplamak niyetinin tezahürüdür. Özgür Özel'in 19 Mart ve 21 Mayıs darbesi söylemi de konuyu hukuk zemininden provokatif bir sürece taşıma çabasıdır. Yolsuzluk, yapanın yanına kar kalmamalıdır. Ahlaksızlığa, kamu malını peşkeş çekmeye rıza gösterilmemelidir. Siyaseti millete hizmet düsturundan çıkarıp menfaat teminine ve kişisel ikbal hesabına çevirenler hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun koruma görmemelidir. Meclis grubunda, toplantıyı, saldırıya karşı göğüs germe, direnme ve yürüyüşe geçme olarak tanımlayan Özel, nereye giderse kitlenin kendisini takip etmesi için bir yönlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Tedbir kararı kalkmadan kongre yapılıp yapılamayacağına ilişkin hukuki tartışmalar sürerken delegelerden imza toplanması da bu yöndeki bir güç gösterisi olarak okunmalıdır."

Kaynak: ANKA