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TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak

TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkaracağını duyurdu. 2+1 ve 3+1 dairelerin yer aldığı kampanyada fiyatlar 2,1 milyon TL'den, taksitler ise 18 bin TL'den başlayacak. Başvurular 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni konut kampanyasını açıkladı. Kurum, ilk kez duyurduklarını belirttiği proje kapsamında 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satışa sunulacağını söyledi.

Kampanyada 2+1 ve 3+1 dairelerin yer alacağını belirten Kurum, projenin hem vatandaşların ev sahibi olmasını sağlamak hem de kira fiyatlarını düşürmek amacıyla hazırlandığını ifade etti.

FİYATLAR VE TAKSİTLER BELLİ OLDU

Kampanyaya ilişkin detayları paylaşan Bakan Kurum, konut fiyatlarının 2 milyon 100 bin TL'den başladığını açıkladı. Aylık taksitlerin ise 18 bin TL'den başlayacağını belirten Kurum, vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olabileceğini söyledi.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Projeden yararlanmak isteyen vatandaşların belirli şartları taşıması gerekiyor. Buna göre başvuru yapacak kişinin ve eşinin üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması gerekiyor.

Ayrıca başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması şartı aranacak.

BAŞVURULAR 17 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

TOKİ'nin yeni kampanyası için başvuruların 17 Temmuz tarihine kadar devam edeceği açıklandı. Projeye ilişkin detaylı bilgilere TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden ulaşılabilecek.

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

28 bin maaşın 18 binini verirsin kalan 10 bin ile missss gibi bir ay gecinirsin

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Haber YorumlarıRahmi sakin sakin:

kasada para yok

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