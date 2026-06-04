Turist akınına uğruyordu! Dünyaca ünlü plaja giriş yasaklandı
Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda bulunan, Navagio Batığı ve turkuaz koyuyla dünyaca ünlü plaj heyelan riski nedeniyle 31 Ekim'e kadar ziyarete kapatıldı. Kararın, geçen hafta bir ABD'li turistin heyelan sonucu uçurumdan düşerek ağır yaralanmasının ardından alındığı açıklandı.
- Yunanistan'ın Zakintos Adası'ndaki Navagio Plajı, heyelan tehlikesi nedeniyle 31 Ekim'e kadar kapatıldı.
- Plaja giriş yasaklandı; turistler batığı ve koyu yalnızca seyir platformundan izleyebilecek.
- Kapatma kararında, bir ABD'li turistin heyelan nedeniyle uçurumdan düşerek ağır yaralanması etkili oldu.
Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda yer alan ve her yıl on binlerce turistin ziyaret ettiği Navagio Plajı ile ünlü koy, heyelan tehlikesi nedeniyle geçici olarak kapatıldı.
Zakintos Belediyesi ile Yunanistan Turizm Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, plaja girişler 31 Ekim tarihine kadar yasaklandı.
TURİSTLER SADECE UZAKTAN GÖREBİLECEK
Karar kapsamında ziyaretçilerin plaja inmesine izin verilmeyecek. Turistler, Navagio Batığı'nı ve koyu yalnızca bölgede oluşturulan seyir platformundan izleyebilecek.
Turkuaz denizi, beyaz kumsalı ve sahildeki batık gemiyle dünyanın en çok fotoğraflanan turistik noktaları arasında gösterilen bölge, özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.
ABD'Lİ TURİST AĞIR YARALANDI
Yasağın alınmasında geçen hafta yaşanan bir kaza etkili oldu. Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre yetkililer, bir ABD'li turistin heyelan nedeniyle uçurumdan düşerek ağır yaralandığını açıkladı.
Bölgede benzer olayların daha önce de yaşandığı belirtilirken, ziyaretçilerin güvenliği için plajın geçici olarak kapatılmasına karar verildi.
HEYELAN RİSKİ ENDİŞE YARATIYOR
Uzmanlar, Navagio koyunu çevreleyen yüksek kayalıklarda zaman zaman kaya düşmeleri ve heyelanlar meydana geldiğine dikkat çekiyor. Yetkililer, risk ortadan kalkana kadar bölgedeki kısıtlamaların devam edeceğini bildirdi.