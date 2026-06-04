Haberler

Dün geceye damga vuran görüntü! Sadettin Saran'ın o hali taraftarı kahretti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, 120. yılına özel hazırlanan 2026-2027 sezonu formalarını tanıttı. Lansmanda üç farklı forma görücüye çıkarken, kulüpten şampiyonluk yaşayamadan ayrılmaya hazırlanan Başkan Sadettin Saran'ın duygusal ve üzgün görüntüsü dikkat çekti.

  • Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda giyilecek 120. yıl özel formalarını tanıttı.
  • Tanıtımda 'Çubuklu', 'Sarı-beyaz çubuklu' ve 'Lacivert' olmak üzere üç farklı forma yer aldı.
  • Başkan Sadettin Saran'ın lansmanda üzgün ve düşünceli görüntüsü dikkat çekti.

Fenerbahçe, kulübün 120. yılına özel hazırlanan 2026-2027 sezonu formalarını düzenlenen lansmanla tanıttı. Yeni formalar büyük ilgi görürken, Başkan Sadettin Saran'ın duygusal görüntüsü dikkat çekti.

FENERBAHÇE'NİN 120. YIL FORMALARI TANITILDI

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda giyeceği ve kulübün 120. yılına özel hazırlanan yeni formalarını düzenlenen lansmanla görücüye çıkardı. Sarı-lacivertli kulübün yeni sezon için hazırladığı tasarımlar taraftarlardan büyük ilgi gördü.

YILA ÖZEL ÜÇ FARKLI TASARIM

Fenerbahçe'nin tanıtım organizasyonunda "Çubuklu", "Sarı-beyaz çubuklu" ve "Lacivert" olmak üzere üç farklı forma tanıtıldı. Kulübün tarihine göndermeler içeren özel tasarımlar, 120. yıl konseptiyle hazırlandı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Yeni sezon formaları kısa sürede taraftarların beğenisini toplarken, özellikle klasik çubuklu formanın detayları dikkat çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, kulübün 120. yılına özel hazırlanan koleksiyona yoğun ilgi gösterdi.

SADETTİN SARAN'IN DUYGUSAL ANLARI GÜNDEM OLDU

Lansmanda en çok konuşulan detaylardan biri ise Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın görüntüsü oldu. Kameralara yansıyan karelerde Saran'ın üzgün ve düşünceli hali dikkat çekti.

Sarı-lacivertli kulüpte görev süresi boyunca şampiyonluk hedefiyle çalışan Saran'ın, Fenerbahçe'den lig şampiyonluğu yaşayamadan ayrılacak olması nedeniyle duygusal anlar yaşadığı yönünde yorumlar yapıldı. Forma tanıtımında yüzüne yansıyan hüzün, taraftarların da dikkatinden kaçmadı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti

Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar! Şarjör bitene kadar ateş etti
Türkiye'nin 4 ünlü plajında sigara yasağı

Valilik karar aldı! Türkiye'nin 4 ünlü plajında sigara yasağı
Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten

Müge Anlı'nın eski eşi saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan dondurdu
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi

Bakan Şimşek 86 milyonun merakla beklediği rakamları verdi
Bakırköy'de 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu

Gece yarısı 50 milyon lira kül oldu
Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi

Ve beklenen oldu!

Piyasalar ateşkesi fiyatladı, altın yükseldi

Beklenen haber geldi, piyasalarda dengeler değişti