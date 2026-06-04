İstanbul'da dün akşam 1018 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulamasında 1018 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen uygulama iki aşamada gerçekleştirildi. İlk etapta 195 noktada sabit yol denetimleri yapılırken, polis helikopteri ve deniz polisi ekipleri de çalışmalara destek verdi. İkinci aşamada ise umuma açık iş yerleri denetlendi.

318 BİN KİŞİNİN GBT'Sİ SORGULANDI

Uygulama kapsamında toplam 318 bin 373 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 563 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 1018 kişi gözaltına alındı.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin yaptığı aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 153 fişek, 693 gram uyuşturucu madde, 16 uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 925 lira bulundu.

Öte yandan 549 umuma açık iş yeri denetlenirken, 5 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

4 MİLYON LİRAYI AŞAN CEZA KESİLDİ

Trafik ekipleri tarafından 49 bin 702 araç ve 1972 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde 2 bin 782 araç ve motosiklet ile 30 sürücü hakkında işlem yapılırken, 36 araç trafikten men edildi.

Uygulama kapsamında sürücülere toplam 4 milyon 1 bin 378 lira trafik cezası kesildi.

Kaynak: AA