Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu
Borsa İstanbul'da işlem gören Astor Enerji hisselerindeki hızlı ivmelenme, Türkiye'nin milyarderler liginde dengeleri altüst etti. Forbes verilerine göre, kişisel serveti günlük 711 milyon dolarlık artışla 5,3 milyar dolara ulaşan Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, uzun süredir zirvede olan Murat Ülker'i geride bırakarak Türkiye'nin en zengin iş insanı oldu.
- Forbes'un güncel milyarderler listesine göre Feridun Geçgel, 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengini oldu.
- Astor Enerji hisseleri son bir ayda yaklaşık yüzde 15 değer kazandı ve Geçgel'in servetine bir günde 711 milyon dolar ekledi.
- Feridun Geçgel, 2005 yılında 3 milyon dolara satın aldığı Astor Transformatör'ü milyarlarca dolarlık şirkete dönüştürdü.
Türkiye'nin en zenginleri listesinde uzun süredir bir numarada yer alan Murat Ülker'in unvanı el değiştirdi. Forbes'un güncel milyarderler listesine göre, enerji sektörünün yerli devlerinden Astor Enerji'nin sahibi Şanlıurfalı iş insanı Feridun Geçgel, 5,3 milyar dolarlık servetiyle zirvenin yeni sahibi olmayı başardı.
BORSADAKİ POZİTİF AYRIŞMA ZİRVEYİ GETİRDİ
Borsa İstanbul'da genel olarak durgunluk ve düşüş eğiliminin hakim olduğu bir dönemde, Astor Enerji hisseleri piyasadan pozitif ayrışarak dikkatleri üzerine çekti. Mayıs ayında yakaladığı yukarı yönlü grafiği haziran ayına da taşıyan şirket, son bir ayda yaklaşık yüzde 15 oranında değer kazandı. Şirket hisselerindeki bu güçlü performans, Geçgel'in kişisel servetine sadece bir günde 711 milyon dolar eklemesini sağladı.
KÜRESEL LİSTEDE 803. SIRAYA YÜKSELDİ
Feridun Geçgel, Türkiye listesinin zirvesine yerleşirken Forbes'un küresel milyarderler liginde de önemli bir sıçrama yaparak 803. sıraya yükseldi. Bu finansal yükselişin arkasında yatan temel katalizörün ise, şirketin nisan ayı sonunda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği büyük çaplı uluslararası iş anlaşması olduğu belirtiliyor.
3 MİLYON DOLARDAN ZİRVEYE UZANAN BAŞARI HİKAYESİ
Bugün Türkiye'nin en büyük transformatör ve elektrik ekipmanı üreticileri arasında gösterilen Astor Enerji'nin bu başarı tablosu, dikkat çekici bir girişimcilik öyküsüne dayanıyor. Feridun Geçgel, 2005 yılında Astor Transformatör'ü sadece 3 milyon dolar civarında bir bedelle satın almıştı. Geçen zaman içinde yapılan stratejik yatırımlar, şirketi milyarlarca dolarlık bir sanayi devine dönüştürerek sahibini Türkiye'nin en zengin ismi konumuna taşıdı.