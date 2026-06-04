Dervişoğlu'ndan Özel'e açık çağrı: Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan, mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevini kaybeden Özgür Özel'e dikkat çeken bir çağrı geldi. CHP'ye yönelik yargı müdahalesi iddialarına tepki gösteren Dervişoğlu, "Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım. Dağ gibi burada duruyoruz, sırtını yaslamak isteyen varsa buyursun. Başımızın üstünde yeri var" dedi.

DERVİŞOĞLU'NDAN ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK MESAJI

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaşananların yalnızca CHP'nin iç meselesi olmadığını savunan Dervişoğlu, Türkiye'de siyasetin yeniden şekillendirilmeye çalışıldığını öne sürdü.

CHP'ye yönelik müdahalelerin demokrasi açısından tehlikeli olduğunu belirten Dervişoğlu, "Gelinen noktanın CHP'nin iç meselesi olmadığını, başından beri Türkiye'de siyasetin nasıl şekilleneceğine ilişkin daha büyük bir arayışın adımı olarak kurgulandığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"CHP'YE YAPILANLARA YARGI KARARI DEYİP GEÇMİYORUZ"

Konuşmasında CHP'ye yönelik süreçlere de değinen Dervişoğlu, "İmralı ile yapılan pazarlığa nasıl ki 'barış' deyip geçmiyorsak, CHP'ye cebren girilmesine, başına kayyım atanmasına da bir yargı kararıdır deyip geçmiyoruz" dedi.

Yargının siyaseti dizayn etmesinin geçmişte Türkiye'de ağır sonuçlar doğurduğunu savunan Dervişoğlu, Yassıada yargılamalarından 12 Eylül dönemine kadar birçok örnek vererek siyasi müdahalelere karşı olduklarını söyledi.

"BİZ KAYYIM CUMHURİYETİ İSTEMİYORUZ"

İyi Parti lideri, siyasetin mahkeme kararlarıyla değil millet iradesiyle şekillenmesi gerektiğini belirterek, "Biz bir kayyım cumhuriyeti istemiyoruz. Biz bir vesayet demokrasisi istemiyoruz. Bir kişiye biat etmişlerin değil, milletin sözünün üstün olduğu bir Türkiye istiyoruz. Siyaseti mahkemelerin değil, sandığın belirlediği bir Türkiye istiyoruz" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'E AÇIK ÇAĞRI

Dervişoğlu, konuşmasının sonunda CHP yönetimine ve Özgür Özel'e yönelik dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Daha önce de çeşitli uyarılarda bulunduğunu hatırlatan İYİ Parti lideri, muhalefetin ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"Başından beridir ikaz eden ve haklı çıkan birisi olarak şimdi yine söylüyorum; gelin bu Cumhuriyet'i el birliğiyle savunalım. Gelin bu ablukayı beraber dağıtalım. Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım. Artık sahte çözüm masalarının aslında bir hanedan tuzağı olduğunu idrak edin" ifadelerini kullanan Dervişoğlu, millet iradesini savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

"DAĞ GİBİ BURADA DURUYORUZ"

Muhalefete destek mesajı veren Dervişoğlu, "Biz, millet iradesine sahip çıkmaya her şart ve halde, sonu ne olursa olsun, pes etmeden devam edeceğiz. Biz dağ gibi burada duruyoruz, sırtını yaslamak isteyen varsa buyursun gelsin. Safımız Cumhuriyet ve demokrasi. Safımıza gelen herkes başımızın üstünde yer bulur" dedi.