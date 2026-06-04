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Bu nasıl antrenman? Taraftarlar şoke oldu

Bu nasıl antrenman? Taraftarlar şoke oldu
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Dünya Kupası öncesinde taraftarlara açık antrenman yapan Panama Milli Takımı, düşük tempolu görüntüsüyle beklentilerin altında kaldı ve soru işaretlerine neden oldu.

2026 Dünya Kupası öncesinde taraftarlarına açık antrenman gerçekleştiren Panama Milli Takımı, ortaya koyduğu performansla beklentilerin altında kaldı.

PANAMA'NIN AÇIK ANTRENMANI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Panama Milli Takımı, taraftarlara açık bir antrenman düzenledi. Ancak antrenmanda ortaya çıkan görüntüler, futbolseverlerin beklentilerini karşılamadı.

DÜŞÜK TEMPO DİKKAT ÇEKTİ

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda Panama Milli Takımı'nın antrenman temposu ve oyuncuların performansı dikkat çekti. Sahadaki görüntüler, Dünya Kupası öncesi takımın hazır olup olmadığına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Antrenmanda yapılan pas organizasyonları ve genel oyun temposunun beklenen seviyenin altında olduğu değerlendirmeleri yapıldı. Dünya Kupası gibi üst düzey bir organizasyon öncesinde sergilenen görüntüler, futbolseverler arasında şaşkınlık yarattı.

GÖZLER İLK MAÇTA

Panama Milli Takımı'nın hazırlık sürecindeki eksiklerini turnuva başlamadan gidermesi beklenirken, takımın gerçek performansı Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşmasında ortaya çıkacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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