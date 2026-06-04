İBB davasında görevli jandarmalara soruşturma

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 43'üncü gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda başladı. Duruşmada ilk olarak iş insanı Hüseyin Köksal'ın avukatı Burak İnce savunma yaptı.

JANDARMALARA SORUŞTURMA

Öte yandan dün İmamoğlu'nun doğum günü için yaşanan görüntüler nedeniyle bir kısım jandarma personeli hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA