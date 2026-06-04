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İBB davasında görevli jandarmalara soruşturma

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İBB'ye yönelik Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu 414 sanıklı yolsuzluk davasının 45'inci duruşması Silivri'de başladı. İlk olarak iş insanı Hüseyin Köksal'ın avukatı Burak İnce savunma yaptı. Ayrıca dünkü doğum günü görüntüleri nedeniyle jandarma personeli hakkında soruşturma başlatıldı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 43'üncü gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda başladı. Duruşmada ilk olarak iş insanı Hüseyin Köksal'ın avukatı Burak İnce savunma yaptı.

JANDARMALARA SORUŞTURMA

Öte yandan dün İmamoğlu'nun doğum günü için yaşanan görüntüler nedeniyle bir kısım jandarma personeli hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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