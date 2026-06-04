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Çeşme'de Sanal Medya Fenomeni Dilan Polat'ın Koruması Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Çeşme'de Sanal Medya Fenomeni Dilan Polat'ın Koruması Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
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İzmir Çeşme'de Dilan Polat'ın koruması ve şoförü Can Polat, Serhat A. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Şüphelinin otel çevresinde keşif yaptığı, Engin Polat'ın ise 'Daltonlar' adlı suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini söylediği ortaya çıktı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, sanal medya fenomeni Dilan Polat'ın korumalığını ve şoförlüğünü yapan Can Polat'ın (37) silahlı saldırıda yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan Serhat A.'nın (23) cinayeti gerçekleştirmeden önce otel çevresinde keşif yaptığı belirlendi. Öte yandan Engin Polat'ın ifadesinde yaklaşık 2 yıldır 'Daltonlar' adlı organize suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Alaçatı Mahallesi 13003 Sokak'ta meydana geldi. Sanal medya fenomeni Dilan Polat'ın korumalığını ve şoförlüğünü yapan, aynı zamanda eşi Engin Polat'ın kuzeni de olan Can Polat'a, Serhat A. tarafından ateş açıldı. Can Polat kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Konaklama tesisinden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak için dışarı çıktığı sırada silahlı saldırıda yaralanan Can Polat, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Can Polat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, saldırının ardından araçla bölgeden uzaklaştığı değerlendirilen şüpheli Serhat A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Bir süre sonra Serhat A., olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan Dilan Polat yaşananları gözyaşları içinde anlattığı videoyu, sanal medya hesabından paylaştıktan bir süre sonra kaldırdı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Bunun yanında Can Polat'ın vurulma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde kurşunların hedefi olan Polat'ın yere düşmesi ardından kalkıp, otele girdiği anlar ile saldırganın kaçma anı yer aldı. Çevrede bulunan bazı çocukların olay sırasında yara almadan kurtulduğu kaydedildi.

OTEL ÇEVRESİNDE MÜŞTERİ GİBİ DAVRANIP, KEŞİF YAPMIŞ

Soruşturma kapsamında, şüpheli Serhat A.'nın olay öncesinde uzun süre otel çevresinde bulunduğu, cinayeti gerçekleştirmeden önce çevredeki işletmelerde müşteri gibi vakit geçirerek keşif yaptığının tespit edildiği öğrenildi.

'TEHDİT EDİLİYORUZ' İDDİASI

Olayla ilgili Engin Polat'ın ifadesi de ortaya çıktı. Polat'ın ifadesinde, Can Polat'ın amcasının oğlu olduğunu ve yanında şoförlük yaptığını söylediği öğrenildi. Polat'ın, yaklaşık 2 gündür otelde tatil yaptıklarını, yaklaşık 2 yıldır 'Daltonlar' olarak bilinen organize suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini ve bu nedenle daha önce de emniyete ifade verdiğini anlattığı belirtildi. Polat'ın ayrıca, Çeşme'deki tatilleri sırasında herhangi bir olaya karışmadıklarını, tehdit almadıklarını ve takip edildiklerinden şüphelenmediklerini söylediği öğrenildi.

Serhat A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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