Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Güvenpark'ta düzenlenen mitingin ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı yönündeki iddialar yalanlandı.

Yavaş'ın basın birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüşmenin gerçekleşmediği belirtilerek kamuoyuna yansıyan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

İddia, Nefes gazetesi yazarı Can Ataklı'nın köşe yazısında yer alan bir değerlendirmeyle gündeme gelmişti. Yazıda, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir ismin aktardığı bilgiye dayanılarak Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradığı öne sürülmüştü.

"İDDİALARIN TAMAMI ASILSIZDIR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi cephesinden yapılan açıklamada, " Mansur Yavaş'ın Güvenpark mitingi sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu ile herhangi bir telefon görüşmesi olmamıştır. Bir gazetede köşe yazısında yer alan ifadelerin tamamı asılsızdır" denildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu iddiaların yayınlanmadan önce kendilerine sorulması halinde gerekli bilginin paylaşılacağı vurgulandı.

"KONUŞTUĞU KİŞİLERİN KAYITLARI DA PAYLAŞILABİLİRDİ"

Yavaş'ın basın birimi açıklamasında, "Söz konusu iddialar tarafımıza sorulmuş olsaydı, böyle bir telefon görüşmesinin gerçekleşmediği bilgisi paylaşılır, hatta o gün Mansur Yavaş'ın kimlerle telefonda görüştüğüne ilişkin kayıtlar dahi iletilirdi" ifadelerine yer verildi.

GÜVENPARK BULUŞMASI SONRASI GÜNDEME GELDİ

CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, 30 Mayıs'ta Ankara Güvenpark'ta vatandaşlarla bayramlaşma programında bir araya gelmişti. Programa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılmış, ikili daha sonra Anıtkabir'e yürüyüş gerçekleştirmişti.

Güvenpark buluşmasının ardından ortaya atılan telefon görüşmesi iddiası, Yavaş cephesinden yapılan açıklamayla yalanlanmış oldu.

Kaynak: Haberler.com